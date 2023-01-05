Пушкин тоже виноват: украинцы демонтируют памятники русским писателям, а у россиян заканчиваются ракеты

«Прощай, немытая Россия…»

При чем здесь Пушкин? Этот вопрос как реакция на волну демонтажей памятников поэту еще год назад казался бы вполне логичным: не может же Пушкин отвечать за действия путинского режима. Но сегодня он украинцам уже кажется неестественным. Обстоятельства меняют восприятие. Кто-нибудь задумывался, что символизирует памятник Пушкину в Краматорске, Житомире или каком-нибудь западноукраинском городе Черновцы? Поэт там никогда не бывал и ничего для этих городов хорошего не сделал. Но Российская империя ставила свои метки на завоеванных территориях, чтобы таким образом исторически и культурно закрепить на них свои права. Пушкин в Украине в этом случае – не поэт (к нему претензий нет), а символ «русского мира», символ страны, пытающейся уничтожить украинский народ. «Это не война с памятниками, это борьба Украины за жизнь», – написал мэр Краматорска Александр Гончаренко, разместив 30 декабря фото демонтажа бюста Пушкина в городе, который по-прежнему страдает от обстрелов россиян. «Здесь место для своих героев, своей культуры и истории», – резюмировал он. До этого, 18 ноября, памятник российскому поэту демонтировали в Черновцах. 9 ноября – в Харькове, 11 ноября – в Житомире. 23 декабря – снова в Черновцах. Там был еще один.