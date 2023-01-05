Украинцы убирают метки «русского мира» со своей земли. Это не война с российской культурой или религией, это устранение чужого для замены его на свое в обстоятельствах, когда носители этой чужой культуры продолжают убивать «братьев». У россиян заканчиваются высокоточные ракеты. Жизнь возвращается во все сферы, а люди – в свои города, пишет в своем еженедельном обзоре журналист Сергей Гармаш.
Пушкин тоже виноват: украинцы демонтируют памятники русским писателям, а у россиян заканчиваются ракеты
«Прощай, немытая Россия…»
При чем здесь Пушкин? Этот вопрос как реакция на волну демонтажей памятников поэту еще год назад казался бы вполне логичным: не может же Пушкин отвечать за действия путинского режима. Но сегодня он украинцам уже кажется неестественным. Обстоятельства меняют восприятие. Кто-нибудь задумывался, что символизирует памятник Пушкину в Краматорске, Житомире или каком-нибудь западноукраинском городе Черновцы? Поэт там никогда не бывал и ничего для этих городов хорошего не сделал. Но Российская империя ставила свои метки на завоеванных территориях, чтобы таким образом исторически и культурно закрепить на них свои права. Пушкин в Украине в этом случае – не поэт (к нему претензий нет), а символ «русского мира», символ страны, пытающейся уничтожить украинский народ. «Это не война с памятниками, это борьба Украины за жизнь», – написал мэр Краматорска Александр Гончаренко, разместив 30 декабря фото демонтажа бюста Пушкина в городе, который по-прежнему страдает от обстрелов россиян. «Здесь место для своих героев, своей культуры и истории», – резюмировал он. До этого, 18 ноября, памятник российскому поэту демонтировали в Черновцах. 9 ноября – в Харькове, 11 ноября – в Житомире. 23 декабря – снова в Черновцах. Там был еще один.
Постепенно в Украине демонтируется и такой символ и инструмент «русского мира» как Русская православная церковь. Не без сопротивления, конечно. Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата отказалось выполнять решение Конституционного суда Украины, подтвердившего соответствие Конституции принятого парламентом закона, обязывающего указать в названии ее принадлежности к Русской православной церкви. «Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время следует отметить, что решение Конституционного суда не обязывает Украинскую православную церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины», – заявил на это руководитель юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов.
Между тем, отсутствие в нынешнем названии указания на то, что УПЦ является частью российской церкви, вводит прихожан в заблуждение. Как государство будет реагировать на отказ выполнять закон, пока трудно сказать, но 1 января российские служители культа уже потеряли два храма в Киево-Печерской Лавре: Успенский собор и Трапезную церковь. Как говорится, по воле Божьей. Просто 31 декабря у УПЦ (МП) истек срок их аренды у государства и аренду не продлили.
Станет ли Зеленский снова президентом
Парадокс: насколько популярен сегодня в Украине Зеленский, настолько же непопулярен ближайший к нему человек – глава его администрации Андрий Ермак. Можно спорить о причинах и объективности такого отношения к Ермаку, но факт очевиден для всех, кроме Ермака и Зеленского. Поэтому именно Ермак перед Новым годом в интервью национальному телеканалу завил об амбициях Зеленского баллотироваться на второй президентский срок. Если быть точным, он заявил о своем желании, чтобы Зеленский стал президентом второй раз. Но все, кто хоть немного знаком с политической кухней вокруг президента, знают, что Ермак – лишь повар, а заказывает блюда всегда Зеленский.
Ермак уверяет, что пока не обсуждал эту тему с президентом, но надеется, что тот сам захочет принять участие в избирательной гонке. «Это будет его решение. Я только могу говорить о своем мнении», – подчеркнул Ермак. В то же время, по трансформациям и финансированию государством телеканалов, а также ограничениям для некоторых спикеров можно сделать вывод, что площадка для подготовки второго срока Зеленского готовится весьма основательно. Все помнят, что, баллотируясь в 2019-м, он уверял, будто идет только на один срок, война внесла коррективы. Все действительно будет зависеть от решения Зеленского, который, сейчас живет в режиме предельного износа.
На сегодня конкурентов в украинской политике у Зеленского нет и вряд ли они появятся. С другой стороны, он сам пришел на пост не из политики. Сегодня политики гораздо менее популярны, чем военные. Сегодня многим кажется достойным образ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пока не проявлял политических амбиций, но его, как и Зеленского, может сделать ситуация. Такая ситуация может сложиться, если Киеву придется подписать мирное соглашение хоть с каким-то компромиссным для России результатом. Но если у Зеленского есть такой опасный ингредиент как Ермак, то у Залужного – километры освобожденных территорий и тысячи уничтоженных врагов. Либо Зеленскому придется делать трудный выбор, либо Ермаку принимать жертвенное для себя решение. В любом случае, после следующих выборов, которые пройдут после окончания действия военного положения, то есть после победы, изменится не только страна, но и команда будущего президента. Даже если им будет Зеленский.
Еще один повод для оптимизма дает динамика обстрелов россиянами украинской энергетической инфраструктуры и реакция на них энергетиков и общества. Несмотря на массированные атаки, в том числе и в новогоднюю ночь, энергетика Украины все больше адаптируется к условиям войны. Отключений света стало намного меньше, а в большинстве регионов новогодние праздники прошли вообще без них. Смешанные дроно-ракетные удары стали на минувшей неделе практически ежедневной реальностью, однако 2 января в «Укрэнерго» заверили, что ситуация полностью под контролем. Более того, глава национального оператора Владимир Кудрицкий заявил, что вероятность полного блэкаута существует лишь теоретически, а на практике такой опасности сейчас он не видит. «Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньше возможностей вызывать какие-то пробоины в нашей энергосистеме», – сказал Кудрицкий.
Но они пытаются. Россия начала менять тактику обстрелов Украины: теперь она комбинирует различные типы вооружений: и иранские беспилотники, и высокоточные баллистические ракеты, и ракеты старого типа, и переделанные ракеты С-300. Представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий считает, что это влияние санкций. «Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать», – сказал Скибицкий в телеэфире. ГУР считает, что у РФ уже нехватка баллистических ракет «Искандер», подходят к концу запасы «Калибров», уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.
По словам Скибицкого, Россия способна максимум на два-три мощных удара из высокоточного вооружения. Он также добавил, что вражеская армия начала испытывать дефицит РСЗО: «Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО «Смерч», «Ураган» и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм». При этом представитель ГУР отметил, что производство ракет в России не прекращается, но украинские ПВО тоже не стоят на месте. В новогоднюю ночь на Киевщине сбили все 32 из 32 «шахедов». Спикер ВВС Украины заявил, что для этого применялись ракетные комплексы NASAMS и такое применение этих установок не пробовал еще никто: расчеты установок перезаряжали их прямо во время боя, «как из артиллерии ими лупили».
Трудно сказать, зачем Россия тратила дефицитные ракеты на убийство мирных людей и разрушение гостиницы и корпусов Национального университета в Киеве 31 декабря. Если считать целью сломить сопротивление, то это не работает. 85 процентов украинцев не приемлют никаких территориальных уступок РФ ради прекращения войны. Лишь восемь процентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. Эти цифры практически не менялись (только в рамках социологической погрешности) с мая прошлого года. Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 4-27 декабря.
Даже среди жителей Востока, которые сейчас больше всех страдают от интенсивных боев, 80 процентов против уступок (готовы на уступки только девять процентов), а среди жителей Юга – 82 процента против уступок (готовы только десять процентов). Причем абсолютное большинство тех, кто против любых уступок, зафиксировано и среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев. Это не просто социология, украинцы на деле демонстрируют веру в свою победу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что население столицы сейчас вернулось к тому показателю, которое было до 24 февраля – 3,6 миллиона человек. Власти определили это по количеству мобильных телефонов, работающих в городе. В марте их было меньше миллиона.
Справка
- Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.