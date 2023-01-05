Здоровье Владимира Путина давно привлекает внимание общественности. Но все ранее обозначенные «экспертами» сроки отхода российского лидера на покой прошли, а он продолжает войну с Украиной.

Кому выгодны разговоры о скорой смерти Путина, что означает новогоднее поздравление российского президента в окружении людей в военной форме, как гибель десятков мобилизованных в Донецке в новогоднюю ночь влияет на тотальную мобилизацию в России, почему войну в Украине нельзя называть «войной Путина», и при каких условиях Киев сможет добиться заявленных целей войны, в большом интервью Rus.Postimees рассказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.