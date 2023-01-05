Здоровье Владимира Путина давно привлекает внимание общественности. Но все ранее обозначенные «экспертами» сроки отхода российского лидера на покой прошли, а он продолжает войну с Украиной.
Здоровье Владимира Путина давно привлекает внимание общественности. Но все ранее обозначенные «экспертами» сроки отхода российского лидера на покой прошли, а он продолжает войну с Украиной. Фото: Shutterstock

Кому выгодны разговоры о скорой смерти Путина, что означает новогоднее поздравление российского президента в окружении людей в военной форме, как гибель десятков мобилизованных в Донецке в новогоднюю ночь влияет на тотальную мобилизацию в России, почему войну в Украине нельзя называть «войной Путина», и при каких условиях Киев сможет добиться заявленных целей войны, в большом интервью Rus.Postimees рассказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.

Соавтор Youtube-канала «Пастуховская кухня» также рассказал о своем понимании природы активной проукраинской позиции стран Балтии.

Политолог Владимир Пастухов в большом интервью Rus.Postimees рассказал на старте 2023 года, как выглядит из Лондона будущее войны России с Украиной.
Политолог Владимир Пастухов в большом интервью Rus.Postimees рассказал на старте 2023 года, как выглядит из Лондона будущее войны России с Украиной. Фото: скриншот YouTube / Пастуховская Кухня