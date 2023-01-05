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На фанерном заводе вспыхнул пожар

Яаника Элиас
На фанерном заводе вспыхнул пожар
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ночью на Отепяском фанерном заводе UPM-Kymmene OÜ в Валгамаа вспыхнул пожар, который начался от электродвигателя вентиляции. К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Роман Абубикиров сказал, что засорился электродвигатель вентиляции, что и стало причиной возгорания. «Рабочие смогли самостоятельно потушить пожар, но огонь все же перекинулся на крышу. На крыше уже работали спасатели», - уточнил Абубикиров.

Он добавил, что вызов поступил в 23.14, а пожар был потушен в 00.24. «В результате пожара никто не пострадал. Однако после пожара производство в одном конкретном цехе было прекращено. Не могу сказать о сегодняшнем дне, поскольку производство там ведется в отдельных цехах. Полноценное производство не было остановлено и вчера».

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