На фанерном заводе вспыхнул пожар

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Роман Абубикиров сказал, что засорился электродвигатель вентиляции, что и стало причиной возгорания. «Рабочие смогли самостоятельно потушить пожар, но огонь все же перекинулся на крышу. На крыше уже работали спасатели», - уточнил Абубикиров.

Он добавил, что вызов поступил в 23.14, а пожар был потушен в 00.24. «В результате пожара никто не пострадал. Однако после пожара производство в одном конкретном цехе было прекращено. Не могу сказать о сегодняшнем дне, поскольку производство там ведется в отдельных цехах. Полноценное производство не было остановлено и вчера».