В Кадриорге появится новый объект: научно-хозяйственное современное здание, вдохновленное исторической оранжереей, в будущем его часть будет открыта для посетителей.
В Кадриорге вырастет новое здание: заложен краеугольный камень
«Оранжерея – одна из крупнейших инвестиций в развитие парка Кадриорг за последние годы. Мне очень радостно, что вопреки кризисам строительство активно продолжается, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Многофункциональное здание оранжереи создаст хорошие условия для выращивания различных видов растений, а также для их демонстрации посетителям в зимнее время. В то же время это хозяйственный корпус, который значительно улучшит условия работы для сотрудников парка Кадриорг».
Парк Кадриорг – один из парковых ансамблей Эстонии, сохранившихся наилучшим образом, который заслуживает более основательного и систематического представления. В столь уникальном месте с разнообразной историей можно увидеть срез паркового искусства, начиная от эпохи барокко до современности. В 1935 году в Кадриорге работало управление государственных парков, затем – институт охраны природы и туризма. Создание нового хозяйственного корпуса вновь превратит Кадриорг в столичный центр парковых компетенций.
Хозяйственный корпус парка Кадриорг станет первым в Эстонии центром экспонирования паркового искусства и распространения профессиональных знаний в этой области. Здание, в котором расположатся современные многофункциональные помещения для работы и обучения, улучшит организацию работы в городском учреждении «Парк Кадриорг», а также станет образовательным центром, в котором можно ознакомиться с информацией об исторических парках Эстонии, их формировании и развитии.
По форме здание будет напоминать исторический оранжерейный комплекс, фундамент которого до наших дней сохранился под землей. Изначально в оранжерее должны были выращиваться экзотические пряные растения для царского стола. Теперь при дворцовом комплексе должно быть восстановлено здание в новой интерпретации и с современным наполнением.
Будет построен зимний сад со сменной экспозицией, в котором уже зимой можно будет наслаждаться цветением сакуры и сирени. Также откроется первая в Эстонии постоянная общественная экспозиция больших экзотических бабочек и стрекоз. Ближайший подобный центр находится в Риге. В новое здание переедет уникальная публичная библиотека, представляющая литературу на тему дворцово-парковых комплексов и усадеб Эстонии и Европы.
На подземном этаже расположатся хранилища, необходимые для деятельности городского учреждения «Парк Кадриорг», а также для развития парковой территории. Парк организует различные мероприятия, например, «Свет шагает в Кадриорге», специалисты учреждения для украшения городского пространства создают необходимые декорации – новые помещения улучшат условия для этой деятельности. В ведении учреждения также находится обслуживание и развитие других столичных парков и ценных зеленых зон.
В церемонии закладки краеугольного камня приняли участие вице-мэр Таллинна Владимир Свет, старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, директор парка Кадриорг Айн Ярве и член правления предприятия Montreco OÜ Яак Лыхмус. Краеугольный камень был встроен в стену оригинального здания, его закрывает найденный в парке Кадриорг кирпич, привезенный из Петербурга в 1721 году.
Комплекс спроектирован бюро KARISMA Arhitektid OÜ, авторы эскиза – Кай Сюда и Ристо Парве. Генеральный подрядчик - Montreco OÜ, надзор собственника осуществляет Keskkonnaprojekt OÜ. Строительство началось в октябре 2022 года, завершиться работы должны к концу текущего года. Заказчиком основного проекта является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, конкурс поставок для осуществления строительства и услуги надзора собственника реализовал Таллиннский департамент городского имущества. Общая стоимость работ составит более 7,3 млн евро.