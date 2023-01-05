В Кадриорге вырастет новое здание: заложен краеугольный камень

«Оранжерея – одна из крупнейших инвестиций в развитие парка Кадриорг за последние годы. Мне очень радостно, что вопреки кризисам строительство активно продолжается, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Многофункциональное здание оранжереи создаст хорошие условия для выращивания различных видов растений, а также для их демонстрации посетителям в зимнее время. В то же время это хозяйственный корпус, который значительно улучшит условия работы для сотрудников парка Кадриорг».

Парк Кадриорг – один из парковых ансамблей Эстонии, сохранившихся наилучшим образом, который заслуживает более основательного и систематического представления. В столь уникальном месте с разнообразной историей можно увидеть срез паркового искусства, начиная от эпохи барокко до современности. В 1935 году в Кадриорге работало управление государственных парков, затем – институт охраны природы и туризма. Создание нового хозяйственного корпуса вновь превратит Кадриорг в столичный центр парковых компетенций.

Хозяйственный корпус парка Кадриорг станет первым в Эстонии центром экспонирования паркового искусства и распространения профессиональных знаний в этой области. Здание, в котором расположатся современные многофункциональные помещения для работы и обучения, улучшит организацию работы в городском учреждении «Парк Кадриорг», а также станет образовательным центром, в котором можно ознакомиться с информацией об исторических парках Эстонии, их формировании и развитии.

Фото: Karisma Arhitektid