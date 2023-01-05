Эксперты назвали десять самых ровных дорог, построенных в Эстонии в 2022 году

По словам Ромета Рауна, руководителя проектов в AS Teede Tehnokeskus, предприятие измеряет качество новых и реконструированных дорог в Эстонии с помощью специального оборудования, при этом ровность определяется в соответствии с международной методикой IRI (International Roughness Index). «Всего в этом году ровность дорожного покрытия была измерена почти на 80 участках дорог по всей Эстонии», – сказал Раун.

«Самым ровным среди построенных в 2022 году оказался участок государственного шоссе Раквере – Раннапунгерья, точнее его 10-15 километры, где индекс ровности составил 0,60. Это очень достойный результат, теперь на этом отрезке шоссе ехать станет значительно комфортнее», – поделился Раун.

«На этот раз самые ровные отрезки дорог оказались равномерно распределены по всей Эстонии, что, безусловно, будет способствовать региональному развитию. Кроме того, результаты измерений показывают, что качество асфальтового покрытия на новых дорогах в Эстонии в последние годы значительно улучшилось», – добавил Раун.

«Если предприятие Verston OÜ, второй год подряд получающее награду за самую ровную дорогу, на этот раз значительно опередило других участников конкурса, то, начиная со второго места конкуренция оказалась значительно жестче. Отдельно стоит упомянуть фирму KMG OÜ, которая построила половину участков дорог, вошедших в рейтинг», — сказал Раун.

«Создание асфальтового покрытия – это сложный комплексный процесс. Поэтому создание очень ровного асфальтового покрытия требует от строителей больших инвестиций и мотивации. Результаты измерений показывают, что дорожные строители Эстонии стабильно работают на очень высоком уровне. Беспокойство вызывает только тот факт, что в ближайшие годы дорожный сектор будет получать беспрецедентно мало финансирования, что поставит весь сектор в чрезвычайно сложное положение. Разумеется, эти политические шаги в ближайшем будущем отразятся на состоянии дорог и развитии инфраструктуры», – сказал руководитель проектов AS Teede Tehnokeskus.