Финские землевладельцы получат полтора миллиона евро

Большинство землевладельцев, которые получат компенсации, – это частные лица. Однако среди них также есть муниципалитеты, церковные приходы и несколько предприятий.

Согласно закону, землевладелец в приграничной зоне обязан разрешить строительство заграждений на своей земле. В то же время государство не может просто конфисковать недвижимость, а должно компенсировать ее использование.