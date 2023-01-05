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Финские землевладельцы получат полтора миллиона евро

rus.postimees.ee
Финские землевладельцы получат полтора миллиона евро
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Фото: BPTU/Shutterstock

Государственное использование частной земли при строительстве тестового забора и полосы препятствий на границе с Россией подлежит компенсации. Просто конфисковать землю по финским законам невозможно, сообщает Yle со ссылкой на Uutissuomalainen.

Финское государство вынуждено заплатить компенсации 450 землевладельцам. По оценкам, размер компенсаций составит порядка 1,6 млн евро.

Большинство землевладельцев, которые получат компенсации, – это частные лица. Однако среди них также есть муниципалитеты, церковные приходы и несколько предприятий.

Согласно закону, землевладелец в приграничной зоне обязан разрешить строительство заграждений на своей земле. В то же время государство не может просто конфисковать недвижимость, а должно компенсировать ее использование.

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