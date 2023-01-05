ФОТО ⟩ Радуга вокруг луны? В небе над Эстонией заметили что-то необычное

Венцы - явление необычное, но в то же время не чрезвычайно редкое. Венцы появляются как на Солнце, так и на Луне. Из-за интенсивного солнечного света венцы Солнца не так хорошо видны, как у Луны. В полнолуние лунные венцы наиболее яркие.