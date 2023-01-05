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ФОТО ⟩ Радуга вокруг луны? В небе над Эстонией заметили что-то необычное

Эвелиис Меэ
Радуга вокруг луны? В небе над Эстонией заметили что-то необычное
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Вечером 4 января в небе наблюдалось оптическое явление, называемое венцами.

Причиной возникновения венцов является дифракция, то есть отклонение световых волн от первоначального пути и загибание за преградами.

Венцы - явление необычное, но в то же время не чрезвычайно редкое. Венцы появляются как на Солнце, так и на Луне. Из-за интенсивного солнечного света венцы Солнца не так хорошо видны, как у Луны. В полнолуние лунные венцы наиболее яркие.

Снимки лунных венцов были сделаны в деревне Кайавере Йыгеваского уезда.

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