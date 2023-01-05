С 1 июля 2023 года доля аудиорекламы на иностранных языках в публичном пространстве Эстонии не должна будет превышать 20% от общего объема.
В Эстонии хотят резко сократить объем аудиорекламы на иностранных языках
Согласно законодательным поправкам, разработанным Министерством образования и науки, с 1 июля начнет действовать требование о том, что аудиореклама, адресованная широкой общественности, должна быть на эстонском языке, пишет ERR.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, аудиореклама на эстонском языке может сопровождаться переводом на иностранный язык, но доля аудиорекламы на иностранных языках не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы.
По словам гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, когда готовился действующий Закон о языке, проблем с аудиорекламой не было, а за последние 11 лет стало больше торговых центров, где людей информируют о происходящем: «Эта реклама в равной степени доступна на эстонском и русском языках, но если информация также предоставляется на английском языке, то информация на эстонском языке составляет только одну треть, поэтому начинает поступать много жалоб, а с помощью поправок к закону мы не хотим полностью запретить иноязычную рекламу, но ее объем должен быть пропорционален иноязычному населению Эстонии».
Согласно поправкам к закону, аудиореклама должна быть на эстонском языке с переводом в объеме не более 20%.