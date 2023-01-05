В Эстонии хотят резко сократить объем аудиорекламы на иностранных языках

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, аудиореклама на эстонском языке может сопровождаться переводом на иностранный язык, но доля аудиорекламы на иностранных языках не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы.

По словам гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, когда готовился действующий Закон о языке, проблем с аудиорекламой не было, а за последние 11 лет стало больше торговых центров, где людей информируют о происходящем: «Эта реклама в равной степени доступна на эстонском и русском языках, но если информация также предоставляется на английском языке, то информация на эстонском языке составляет только одну треть, поэтому начинает поступать много жалоб, а с помощью поправок к закону мы не хотим полностью запретить иноязычную рекламу, но ее объем должен быть пропорционален иноязычному населению Эстонии».