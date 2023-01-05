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Эстония купит природный газ еще на 30 миллионов евро

rus.postimees.ee
Эстония купит природный газ еще на 30 миллионов евро
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Exemplar прибыл в финский порт.
Exemplar прибыл в финский порт. Фото: Lehtikuva/Scanpix Baltics

Правительство решило увеличить акционерный капитал AS Eesti Varude Keskus (EVK) на 30 миллионов евро, чтобы повысить надежность поставок природного газа.

Резерв природного газа формируется на основании Закона о чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым государственный резерв формирует, его обслуживает и за организацию его использования отвечает государственная компания, уставной целью которой является формирование и управление резервом, сообщило бюро коммуникации правительства.

На сегодняшний день центр резервов посредством четырех тендеров закупил в общей сложности 650 гигаватт-часов природного газа.

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