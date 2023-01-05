Эстония купит природный газ еще на 30 миллионов евро

Резерв природного газа формируется на основании Закона о чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым государственный резерв формирует, его обслуживает и за организацию его использования отвечает государственная компания, уставной целью которой является формирование и управление резервом, сообщило бюро коммуникации правительства.