Правительство решило увеличить акционерный капитал AS Eesti Varude Keskus (EVK) на 30 миллионов евро, чтобы повысить надежность поставок природного газа.
Эстония купит природный газ еще на 30 миллионов евро
Эстония купит природный газ еще на 30 миллионов евро
Резерв природного газа формируется на основании Закона о чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым государственный резерв формирует, его обслуживает и за организацию его использования отвечает государственная компания, уставной целью которой является формирование и управление резервом, сообщило бюро коммуникации правительства.
На сегодняшний день центр резервов посредством четырех тендеров закупил в общей сложности 650 гигаватт-часов природного газа.
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