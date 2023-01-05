Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине

Патриарх Кирилл призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы верующие могли посетить праздничные службы.

Власти России и Украины предложение главы РПЦ пока не комментировали.

Рождество - один из главных христианских праздников. В ночь на 7 января его отмечают последователи Русской, Украинской и других православных церквей.