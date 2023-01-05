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Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине

Meduza.io
Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Российской Федерации Владимир Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: Oleg Varov

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл в преддверии православного Рождества призвал установить рождественское перемирие в зоне боевых действий в Украине. Его заявление опубликовали на сайте РПЦ, пишет Meduza.

Патриарх Кирилл призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы верующие могли посетить праздничные службы.

Власти России и Украины предложение главы РПЦ пока не комментировали.

Рождество - один из главных христианских праздников. В ночь на 7 января его отмечают последователи Русской, Украинской и других православных церквей.

После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл часто упоминал военные действия в своих проповедях. Среди прочего он обосновывал причины российского вторжения и призывал россиян к «духовной мобилизации». Из-за позиции главы РПЦ Украинская православная церковь в конце мая провозгласила самостоятельность от Московского патриархата. В июне Великобритания и Канада ввели санкции в отношении патриарха Кирилла.

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