Глава русской православной церкви патриарх Кирилл в преддверии православного Рождества призвал установить рождественское перемирие в зоне боевых действий в Украине. Его заявление опубликовали на сайте РПЦ, пишет Meduza.
Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине
Патриарх Кирилл призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы верующие могли посетить праздничные службы.
Власти России и Украины предложение главы РПЦ пока не комментировали.
Рождество - один из главных христианских праздников. В ночь на 7 января его отмечают последователи Русской, Украинской и других православных церквей.
После полномасштабного вторжения России в Украину патриарх Кирилл часто упоминал военные действия в своих проповедях. Среди прочего он обосновывал причины российского вторжения и призывал россиян к «духовной мобилизации». Из-за позиции главы РПЦ Украинская православная церковь в конце мая провозгласила самостоятельность от Московского патриархата. В июне Великобритания и Канада ввели санкции в отношении патриарха Кирилла.