Премьер-министр Кая Каллас заболела

«Сегодня у меня должен был быть напряженный рабочий день, но, как и многие из нас сейчас, я тоже заболела. Решения утреннего заседания правительства я подписывала из дома, а также выполняю другую срочную работу из домашнего кабинета. В остальном остаюсь дома и лечусь по совету семейного врача, - написала Каллас. - Сейчас распространяется много вирусных заболеваний, пожалуйста, позаботьтесь о себе».

10 августа прошлого года Каллас заразилась коронавирусом. Тогда она написала: «Утро началось позитивно - к сожалению, Covid-позитивно. Многие отмечали, что в понедельник у меня пропал голос, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на Covid и в понедельник, и во вторник были отрицательными. Однако к вечеру понедельника появилась высокая температура. Сегодня тест показал Covid». Она также получила от своего семейного врача указание оставаться дома, пока не пройдет не менее 48 часов с момента исчезновения симптомов.