Титов: Эстония не должна прогонять людей, которые могут внести ценный вклад в ее развитие

Можно вспомнить массу его публикаций на церковную тематику. Я являюсь очень далеким от церкви человеком, но мне всегда было очень интересно их читать. Они всегда очень познавательны. То есть ты не просто расширяешь свой кругозор, но и начинаешь гораздо лучше понимать какие-то глубинные процессы, происходящие вокруг нас.

Но это еще не все. Я абсолютно уверен, что речь идет об исключительно порядочном человеке и об очень высококлассном специалисте. Когда мы лишаемся таких людей, это вызывает у меня нормальную реакцию гражданина, которому небезразлично то, что происходит в его стране. Я считаю, что такие люди, как Андрей Шишков, могут принести большую пользу эстонскому государству.

И когда мы начинаем причесывать всех под одну гребенку, мне это не кажется правильным. Я нахожу, что в таких случаях эстонское государство заходит слишком далеко. Именно поэтому я написал этот пост. Не думаю, что он был каким-то уже особенно эмоциональным. Я действительно тегнул там нескольких эстонских парламентариев и министров…

- Некоторые из них даже начали тебе что-то отвечать…