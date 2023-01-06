Титов: Эстония не должна прогонять людей, которые могут внести ценный вклад в ее развитие

Пожалуй, мне как раз труднее было бы поверить в то, что политика была главной темой разговоров на их встрече. Так же я вполне допускаю, что многие участники этого ужина действительно могли не знать, что туда приглашен и Карпин. В конце концов, когда тебя зовут на ужин, просто неприлично спрашивать, а кто там еще будет.
Всех эстонских футболистов, которые оказались на этом фото, я знаю лично, причем довольно давно. Я не расскажу, кого именно, но могу сказать, что сравительно недавно одного из футболистов с этого фото я встретил на одной частной вечеринке, на которой, в общем, все в разговорах выражали поддержку Украине и проклинали Путина, и у этого человека настроение было тоже именно таким.
Если вернуться к твоему предыдущему вопросу, то я могу сказать, что сейчас, когда я уже прочитал извинения футболистов, их комментарии к случившемуся, я могу сказать, что, пожалуй, я ближе к той оценке, что частную жизнь людей надо оставить в покое. Мы уже третий год проживаем такой период, когда происходят вещи, которые раскалывают семьи, становятся трещинами в отношениях между друзьями. До войны была ведь пандемия коронавируса. Люди ссорились из-за разного отношения к карантинным ограничениям и вакцинации. Потом началась война в Украине.
- Как ты думаешь, что помешало Константину Васильеву, Сергею Зеневу, Андресу Оперу практически полностью потушить скандал, просто указав в своем обращении, что они однозначно поддерживают Украину в войне против России, но конкретно Валерия Карпина с этой войной, скажем, не ассоциируют? Разве такое решение не успокоило бы всех?