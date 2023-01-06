В студии Postimees журналист Андрей Титов: в Эстонии от людей часто ждут формального осуждения путинской войны, но порой не замечают искреннего?

- У ученого-теолога Тартуского университета Андрея Шишкова, которому Эстония отказала в виде на жительство, было очень много публикаций в эстонской прессе, из которых очень легко понять, что этот человек не просто абстрактно высказывается против войны, а четко называет виновника этой войны и называет агрессора агрессором. Почему эстонское государство не проявляет индивидуального подхода при вынесении таких решений? Это принципиальная позиция, или дело в нежелании тратить ресурсы и время, или даже в опасениях, что и в самом «хорошем русском» может таиться «кремлевский агент»?

- Константин Васильев, Сергей Зенев и Андрес Опер выступили в среду с заявлением, в котором извинились перед людьми, чьи чувства были задеты общей фотографией некоторых игроков сборной Эстонии с Валерием Карпиным. Это заявление вновь вызвало критику, так как многим людям бросилось в глаза, что три футболиста осудили в этом заявлении войну, но не страну, которая ее ведет. Что могло помешать нашим игрокам потушить этот скандал, просто сказав, например, что они однозначно поддерживают Украину в войне против России, но конкретно Валерия Карпина с этой войной не ассоциируют?

- К Андрею Шишкову возникли вопросы о его благонадежности у эстонского государства, некоторым эстонским футболистам этические вопросы задало общество. Государство может принимать в отношении людей юридические меры, общество же может лишь выносить порицание. Поэтому жизнь Андрея Шишкова сейчас меняется более значительно, чем может поменяться жизнь нескольких спортсменов. Общество ведет себя так, как оно ведет, насчет же действий государства могут возникать ожидания. Можно ли надеяться, что эстонское государство, следуя закону, все-таки будет в определенных ситуациях вести себя человечнее?