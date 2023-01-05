Украинские военные беженцы остановили убыль населения Ида-Вирумаа

Если на начало 2022 года, по данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживало 131699 жителей, то на 1 января начавшегося года этот показатель остался на том же уровне, и число жителей даже увеличилось на 76 человек, что означает прирост менее чем на 0,1 процента. Больше всего жителей добавилось в Йыхви.

На начало 2023 года в Нарве- насчитывается 53625 (-330 жителей, -0,6%), из них военных беженцев по состоянию на 23 ноября 526, в Кохтла-Ярве 32296 (+44 жителя, +0,1%), из них военных беженцев 692, в Силламяэ 12157 (-7 жителей, менее -0,1%), из них военных беженцев 135.

Однако в предыдущие годы количество жителей Ида-Вирумаа уменьшалось на 1,5-2 процента, т.е. каждый год как из-за отрицательного прироста, так и из-за отъезда людей уезд терял почти пару тысяч жителей. Например, только в 2021 году население Ида-Вирумаа уменьшилось на 2205 человек, или на 1,7 процента. Это примерно столько же, сколько военных беженцев, прибывших из Украины, зарегистрированных в самоуправлениях Ида-Вирумаа в 2022 году.

Именно поэтому количество жителей в большинстве местных городов и волостей осталось более-менее на том же уровне, что и год назад. Снижение численности постоянных жителей компенсировалось прибытием военных беженцев.

По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, число постоянных жителей в уездном центре увеличилось и благодаря кампании по регистрации жителей Йыхви, проводившейся в конце года. Количество людей, постоянно проживающих в Йыхви, увеличилось также из-за начавшей работу в ноябре Йыхвиской школы программирования, большинство из почти 500 взрослых учащихся которой живут здесь большую часть времени, хотя далеко не все из них зарегистрировались в качестве жителей Йыхви. По словам Реймаа, в связи с приемом военных беженцев на социальную систему волости легла большая нагрузка, но кризиса это не вызвало. Поскольку большинство военных беженцев - это матери с маленькими детьми, в Йыхви не хватает мест в детских садах и школах.