Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Как выяснили следствие и суд, в период с 2010 по 2018 год Меган Гесс и ее мать Ширли Кох без согласия родственников расчленили около 560 трупов и продали их по частям учебным медицинским учреждениям, которые не подозревали о том, что приобретают незаконный товар.

В некоторых случаях злоумышленницы продавали даже целые тела. В Соединенных Штатах можно отдавать донорские органы или конечности, но не продавать их.

В результате Гесс приговорили к 20, а ее мать - к 15 годам тюрьмы.

Гесс, владевшая бюро похоронных услуг Sunset Mesa Funeral Home в городе Монтроз, обычно брала за кремацию по тысяче долларов, но сначала предлагала родственникам кремировать покойника бесплатно в обмен на части тела.

При этом, как выяснилось на суде, даже в случае отказа родственников части тел, включая руки, ноги и головы, по поддельным донорским документам продавались через компанию Donor Services, также принадлежавшую Гесс.

Позже некоторые люди, воспользовавшиеся услугами похоронного бюро Гесс, выяснили, что им на руки выдали урны с пеплом родственника, смешанным с пеплом чужих людей.

«Эти две женщины пользовались уязвимостью жертв, обратившихся к ним в момент траура и печали, - отметил в официальном заявлении специальный агент ФБР Леонард Каролло. - И вместо того, чтобы поддержать этих людей, эти алчные женщины злоупотребили доверием сотен своих жертв и изуродовали тела их близких».

Преступление было раскрыто благодаря расследованию, проведенному журналистами агентства Рейтер, после чего ФБР в 2018 году провело рейд в похоронном бюро.