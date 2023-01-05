В Норвегии 80% автопродаж приходится на электромобили

Второй год подряд компания Tesla Илона Маска продала больше автомобилей в Норвегии, чем любой другой бренд, завоевав 12,2% доли рынка и опередив Volkswagen, у которого 11,6%.

Стремясь положить конец продаже бензиновых и дизельных автомобилей, нефтедобывающая Норвегия до сих пор освобождала аккумуляторные электромобили от налогов, взимаемых с конкурентов, использующих двигатели внутреннего сгорания.

Хотя налоговые льготы помогают сократить выбросы, они обошлись государству в 39,4 млрд крон (3,8 млрд евро) в виде упущенной выгоды в 2022 году, заявило министерство финансов, а левоцентристское коалиционное правительство стремится ограничить льготы для автомобилей высокого класса.

Купивший электрический Porsche Turbo S в прошлом году заплатили не менее 1,7 миллиона норвежских крон, но если бы автомобиль облагался налогом, как его бензиновый эквивалент, цена была бы составила 2,1 миллиона.

Новый налог на автомобили, основанный на весе, также может негативно повлиять на продажу электромобилей, поскольку системы электрических двигателей тяжелее, чем их аналоги, работающие на ископаемом топливе, заявила Норвежская автомобильная федерация (NAF).

«Мы обеспокоены тем, что продажи упадут, потому что правительство предложило новый налог, основанный на весе», – заявил представитель NAF Тор Эгиль Браадланд.

По его словам, правительству также не удалось в достаточной мере решить одну из основных практических проблем владельцев электромобилей, которая связана с зарядными станциями и способами оплаты их использования. «Вам нужно установить 10-15 приложений, чтобы быть хорошо подготовленным владельцем электромобиля в Норвегии, и мы знаем, что многие откладывают покупку электромобиля по этой причине», — сказал Брэдланд.

По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), доля «чистых» аккумуляторных электромобилей (BEV) от общего числа всех проданных в стране автомобилей достигла в прошлом году 79,3%.

В 2021 году она составляла 65%, десять лет назад – всего лишь 2,9%, отмечает OVF.

Самая популярная модель электромобиля в Норвегии – Tesla Model Y, за ней следуют Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq.