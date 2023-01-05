Промышленное производство Эстонии упало до уровня 2018 года

По данным Департамента статистики, в ноябре 2022 года в постоянных ценах промышленные предприятия произвели на 12,2% меньше продукции, чем в том же месяце 2021 года. Производство сократилось во всех трех секторах - энергетике на 3,6 процента, обрабатывающей промышленности на 13,1 процента и горнодобывающей промышленности на 11,1 процента.

«Промышленное производство в ноябре было очень слабым. К сожалению, такой уровень был ожидаем. Это часть слабого состояния экономики Эстонии с весны 2022 года», - сказал BNS Уускюла.

Однако, по мнению экономиста, для оценки объема промышленного производства более правильной базой отсчета является естественный 4-5-процентный ежегодный прирост для стабильного экономического развития Эстонии.

«Таким образом, спад по сравнению с тенденцией, то есть естественным уровнем, вместо этого на 16-17 процентов ниже. Это означает, что каждое седьмое изделие не было произведено. Каждый седьмой незаработанный евро в постоянных ценах. Увеличение товарооборота в результате повышения цен - это только мираж», - заявил он.

По словам Уускюла, сокращающееся производство вынуждает промышленные предприятия приспосабливаться, что означает снижение производительности, доходов работников и покупательной способности.

«В условиях сокращения производства компании приняли решение сохранить сотрудников на окладе, снизив реальную заработную плату, то есть не повышая заработную плату теми же темпами, что и рост цен, сокращая нагрузку и рабочую неделю, а также работая с меньшей интенсивностью. Если объем продаж быстро не увеличится, необходимо начать увольнять сотрудников для повышения зарплаты», - сказал экономист.