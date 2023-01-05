Общеевропейская пенсия скоро появится и в Эстонии?

Постановление вступило в силу 22 марта прошлого года. Согласно законопроекту, PEPP будет считаться инструментом регулирования третьей пенсионной ступени с учетом налоговых льгот, а в закон будут добавлены ссылки на PEPP и положение о PEPP, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

Общеевропейский пенсионный продукт может предлагать кредитная организация, компания по страхованию жизни, учреждение по сбору профессиональных пенсий, которым также разрешено предлагать персональные пенсионные схемы в соответствии с законодательством государства-члена и деятельность которых находится под надзором. В эстонском понимании это будет управление фондами, имеющее лицензию на управление добровольным пенсионным фондом. PEPP также может предлагаться взаимным фондом и управляющим взаимным фондом, альтернативным управляющим фондом и инвестиционной компанией, имеющей лицензию на управление портфелем.

Если третья ступень до сих пор охватывала добровольные пенсионные фонды и договоры дополнительного пенсионного страхования, то с добавлением PEPP диапазон возможных пенсионных схем расширится. В дополнение к пенсионному фонду и страховому договору PEPP также может принимать форму альтернативного фонда, фонда евро, депозита или портфеля ценных бумаг.

Что такое PEPP?

В 2022 году в Евросоюзе запустили общеевропейский персональный пенсионный продукт (PEPP). Этот проект позволяет работать в разных странах ЕС, но копить одну пенсию. Речь идет о частных пенсионных накоплениях, а не о госстраховании.

Правила ЕС до сих пор разрешали агрегирование государственных пенсий и возможность трансграничного переноса профессиональных пенсий, которые выплачиваются работодателями. Но это не касалось рынка частных пенсий.

Любой человек может воспользоваться PEPP (в том числе и безработные). Единственным условием является то, что заявитель должен быть резидентом страны Европейского Союза, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна (Европейская экономическая зона). PEPP не доступен за пределами этих стран.