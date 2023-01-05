Похороны Бенедикта XVI: впервые папа римский хоронит своего предшественника

Такой церемонии в случае Бенедикта XVI не будет, поскольку его кольцо было «аннулировано» еще в 2013 году, в момент отречения.

И впервые за почти 10 лет право на ношение белых одежд в Ватикане будет только у одного человека - действующего главы Католической церкви Франциска.

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2 января гроб с телом Бенедикта XVI был выставлен в соборе Святого Петра в Ватикане, чтобы все желающие могли проститься с ним. За первые пять часов к гробу понтифика пришли более 40 тысяч человек, сообщает полиция Ватикана.

Тело папы на покое Бенедикта XVI находится в кипарисовом гробу, в гроб также помещены некоторые предметы, напоминающие о его нахождении на престоле - лист с перечислением наиболее знаковых событий за время его папства, а также монеты, выпущенные в то время, когда он был главой Католической церкви.

В церемонии похорон приняли участие делегации из Италии и из Германии - с родины почившего понтифика.

Кроме того, присутствовали король и королева Бельгии, но не как официальные гости - они пожелали проститься с Бенедиктом XVI в личном качестве.