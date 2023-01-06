Спорим, вы ни за что не догадаетесь, каково предназначение этого приземистого строения, да еще расположенного в чистом поле?
Превращение таинственного строения в жилой дом обещано, но не гарантировано
Удивляет также наличие то ли террасы, то ли платформы. Строение площадью 700 м² расположено на земельном участке площадью 3772 м². Сначала кажется, что продается недвижимость, а строение – так, впридачу. Хотя нет, строение тоже имеет значение, иначе его так подробно бы не описывали: стены построены из силикатного кирпича, пол – бетонный. Новая крыша, имеющая наклон в южном направлении, из жести. На нее рекомендуется установить солнечные панели.
Фундамент частично утеплен. Первый этаж площадью 250 м2 автор объявления рекомендует использовать по своему усмотрению, однако подчеркивает, что крыша установлена настолько умно и толково, что среди внутренних стены строения несущих нет, а этот факт влечет за собой самую фантастическую перепланировку.
Площадь подвального этажа – 450 м2. А расположенная рядом забетонированная площадка, которая осторожно названа террасой, размером с верхний этаж – тоже 250 м2. Проведено электричество – 3x20A, главный предохранитель можно усилить. Недвижимость расположена поблизости от шоссе Вильянди-Рынгу, в волости Эльва. До Тарту от загадочного объекта 45 километров.
И наконец – барабанная дробь! – откроем главную тайну: что же это за таинственный объект. Человек, не имеющий отношения к сельскому хозяйству, вряд ли определит, что это – хранилище для яблок! Заметьте – не вообще овощехранилище, а именно для яблок! В другом объявлении о продаже этого же объекта, которое сейчас является неактивным, говорится, что в нем хранились не яблоки, а саженцы, и об этом свидетельствует табличка на стене: «продажа саженцев».
Также автор старого объявления уверен, что строение можно превратить в жилой дом. Правда, никаких доказательств этого он не приводит, кроме того, что где-то рядом находятся магазин, школа и детский сад. Крепостная книга уверена, что земля, на которой стоит яблокохранилище, имеет на 100% промышленное предназначение. К счастью, маклер, занимающийся продажей объекта, его превращения в загородные хоромы не обещает. И правильно делает.