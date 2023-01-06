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Превращение таинственного строения в жилой дом обещано, но не гарантировано

Вера Копти
Превращение таинственного строения в жилой дом обещано, но не гарантировано
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Фото: KV.EE

Спорим, вы ни за что не догадаетесь, каково предназначение этого приземистого строения, да еще расположенного в чистом поле?

Удивляет также наличие то ли террасы, то ли платформы. Строение площадью 700 м² расположено на земельном участке площадью 3772 м². Сначала кажется, что продается недвижимость, а строение – так, впридачу. Хотя нет, строение тоже имеет значение, иначе его так подробно бы не описывали: стены построены из силикатного кирпича, пол – бетонный. Новая крыша, имеющая наклон в южном направлении, из жести. На нее рекомендуется установить солнечные панели.

Фото: KV.EE

Фундамент частично утеплен. Первый этаж площадью 250 м2 автор объявления рекомендует использовать по своему усмотрению, однако подчеркивает, что крыша установлена настолько умно и толково, что среди внутренних стены строения несущих нет, а этот факт влечет за собой самую фантастическую перепланировку.

Фото: KV.EE

Площадь подвального этажа – 450 м2. А расположенная рядом забетонированная площадка, которая осторожно названа террасой, размером с верхний этаж – тоже 250 м2. Проведено электричество – 3x20A, главный предохранитель можно усилить. Недвижимость расположена поблизости от шоссе Вильянди-Рынгу, в волости Эльва. До Тарту от загадочного объекта 45 километров.

И наконец – барабанная дробь! – откроем главную тайну: что же это за таинственный объект. Человек, не имеющий отношения к сельскому хозяйству, вряд ли определит, что это – хранилище для яблок! Заметьте – не вообще овощехранилище, а именно для яблок! В другом объявлении о продаже этого же объекта, которое сейчас является неактивным, говорится, что в нем хранились не яблоки, а саженцы, и об этом свидетельствует табличка на стене: «продажа саженцев».

Фото: KV.EE

Также автор старого объявления уверен, что строение можно превратить в жилой дом. Правда, никаких доказательств этого он не приводит, кроме того, что где-то рядом находятся магазин, школа и детский сад. Крепостная книга уверена, что земля, на которой стоит яблокохранилище, имеет на 100% промышленное предназначение. К счастью, маклер, занимающийся продажей объекта, его превращения в загородные хоромы не обещает. И правильно делает. 

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