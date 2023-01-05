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Дарья Карпина: он патриот, эстонец. Русский из Эстонии

rus.postimees.ee
Дарья Карпина: он патриот, эстонец. Русский из Эстонии
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Валерий Карпин с женой Дарьей, Таллинн.
Валерий Карпин с женой Дарьей, Таллинн. Фото: Instagram /Valeri Karpin

Злополучная фотография, на которой запечатлен уроженец Нарвы и тренер сборной России по футболу Валерий Карпин наделала немало шума. Зацепило всех, футболистам даже пришлось извиняться за сделанный кадр.

Однако жена Валерия Карпина отмечает, что на самом деле, такого патриота еще поискать. Вот фрагмент интервью, которое она дала порталу sports.ru

«Я все время смеюсь – это у нас в семье самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию. Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: "Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь". Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность», – говорила Карпина.

Также Дарья подчеркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии.

«Это современный мир. Но он все-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами – она есть. Не то, что кто-то там хуже или лучше, нет, но все равно – разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он все-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии», – рассуждала жена тренера.

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