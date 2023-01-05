Злополучная фотография, на которой запечатлен уроженец Нарвы и тренер сборной России по футболу Валерий Карпин наделала немало шума. Зацепило всех, футболистам даже пришлось извиняться за сделанный кадр.
Дарья Карпина: он патриот, эстонец. Русский из Эстонии
Однако жена Валерия Карпина отмечает, что на самом деле, такого патриота еще поискать. Вот фрагмент интервью, которое она дала порталу sports.ru.
«Я все время смеюсь – это у нас в семье самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию. Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: "Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь". Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность», – говорила Карпина.
Также Дарья подчеркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии.
«Это современный мир. Но он все-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами – она есть. Не то, что кто-то там хуже или лучше, нет, но все равно – разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он все-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии», – рассуждала жена тренера.