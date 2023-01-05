Дарья Карпина: он патриот, эстонец. Русский из Эстонии

«Я все время смеюсь – это у нас в семье самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию. Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: "Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь". Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность», – говорила Карпина.