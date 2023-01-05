Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня призвал своего российского коллегу Владимира Путина в одностороннем порядке объявить о прекращении огня в Украине.
Эрдоган – Путину: прекратить огонь!
«Президент Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения», - сообщил его офис после телефонного разговора глав государств России и Турции.
Согласно плану, Эрдоган также должен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским позже в четверг.
Турецкий лидер использует свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться договориться о прекращении войны.
Турция дважды проводила мирные переговоры в начале полномасштабной войны и помогала продвигать поддержанную ООН сделку, которая восстановила экспорт украинского зерна через Черное море.
Эрдоган также неоднократно пытался пригласить Путина и Зеленского в Турцию на мирный саммит.
Эрдоган в одностороннем порядке призвал к прекращению огня после того, как патриарх Кирилл в четверг предложил заключить перемирие к Рождеству.