Эрдоган – Путину: прекратить огонь!

«Президент Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения», - сообщил его офис после телефонного разговора глав государств России и Турции.

Согласно плану, Эрдоган также должен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским позже в четверг.

Турецкий лидер использует свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться договориться о прекращении войны.

Турция дважды проводила мирные переговоры в начале полномасштабной войны и помогала продвигать поддержанную ООН сделку, которая восстановила экспорт украинского зерна через Черное море.

Эрдоган также неоднократно пытался пригласить Путина и Зеленского в Турцию на мирный саммит.