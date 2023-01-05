Морской ветропарк в Рижском заливе построит специальная «дочка» Eesti Energia

Проект в Рижском заливе серьезно повлияет на развитие сегмента морских ветряных электростанций в странах Балтии в целом.

«На этапе предварительной разработки проект принадлежал Eesti Energia, но сегодня деятельность вышла из стадии предварительной разработки, и проводятся обширные экологические и технологические исследования, поэтому целесообразно передать активы и права, связанные с проектом Рижского залива, отдельному юридическому лицу», - сказала министр финансов Аннели Аккерманн.

Аналогичное разделение произошло в 2020 году для проекта ветряной электростанции «Тоотси».

Для принятия решения о разделении государственной компании требуется разрешение правительства в соответствии с Законом о государственном имуществе. В результате разделения часть имущества акционерного общества вместе со всеми правами и обязанностями, сопутствующими владению имуществом, перейдет к вновь учреждаемому обществу, единственным акционером которого останется Eesti Energia AS. Это решение также позволит более эффективно использовать возможности софинансирования и привлечь партнеров к разработке проекта.

Следующими ключевыми мероприятиями проекта станут оценка воздействия на окружающую среду, исследования должны быть проведены к 2024 году, и специальный план государства по установлению сетевого подключения к 2026 году.

Eesti Energia AS - это предприятие, работающее в энергетическом секторе с единоличной собственностью государства, и одной из важных сфер его деятельности является производство возобновляемой энергии. Стратегия, утвержденная советом директоров компании, предусматривает, что к 2026 году электроэнергия, произведенная из возобновляемых и альтернативных источников, будет составлять 62% от производства электроэнергии Eesti Energia.