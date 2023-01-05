Ежедневно полиция разыскивает около десятка человек, местонахождение которых неизвестно родственникам, и которым может угрожать опасность. Большинство из них быстро находят живыми и здоровыми.
В полицию ежедневно сообщают о пропаже людей: куда исчезают жители Эстонии?
«Несмотря на то, что осведомленность людей с каждым годом растет, и они лучше, чем раньше, знают, как предотвращать исчезновения и как не заблудиться, в полицию по-прежнему каждый день поступает десяток сообщений о пропавших. Большинство случаев исчезновений связаны с тремя факторами: испорченные отношения между людьми, проблемы с душевным здоровьем и злоупотребление алкоголем», - резюмировал майор полиции Оттомар Вирк.
Он отметил, что большинство вызовов полиция разрешает за несколько часов путем проверки мест, где пропавшие могут находиться, а также указания пути заблудившемуся с помощью сирены и ракет или, например, поиска следов на местности с помощью служебной собаки. «Однако более масштабные поисковые операции на местности могут длиться недели, месяцы и даже годы. В таких случаях задействован практически весь технический парк полиции, от автомобилей до авиасредств, а также сотни человек, которые работают на местности или в отделениях полиции собирают дополнительную информацию», - рассказал полицейский.
Детей приходится искать каждую неделю
Более половины случаев исчезновения связаны с несовершеннолетними, которые убегают из дома или школы и в большинстве случаев ведут настолько рискованный и саморазрушительный образ жизни, что могут попасть в беду. «Например, в одной патронатной семье живет десятилетний мальчик, которого полиция искала в прошлом году почти полсотни раз, то есть, образно говоря, раз в неделю. Желание маленького мальчика покинуть свой временный дом во многом связано с трудным детством, отсутствием должного внимания и заботы. Однако в Эстонии есть еще сотни детей с похожей судьбой, которые постоянно убегают из дома и которых полиция разыскивает каждый день», - отмечает Вирк.
Однако если модель поведения пропавшего человека отличается от обычной и у близкого человека есть ощущение, что он может быть в опасности, об этом необходимо немедленно сообщить в полицию. «Каждый потерянный час идет только во вред человеку, который, возможно, нуждается в помощи. В этом случае большую помощь полиции оказывают бдительные люди, которые звонят по номеру экстренной помощи, если замечают бесцельно бродящего пожилого человека, человека с проблемами психического здоровья или одурманенного веществами человека. При изучении вопроса иногда выясняется, что семья еще даже не заметила исчезновения близкого человека, который нуждается в помощи», - говорит Вирк.
Не хотят, чтобы их нашли
Если случится так, что во время прогулки на природе вы по какой-то причине поймете, что не сможете добраться домой самостоятельно, полиция призывает звонить по номеру 112 и звать на помощь. «Когда на улице мороз, мы иногда получаем сообщения о том, что чьи-то силы по пути домой с вечеринки иссякли из-за чрезмерного употребления алкоголя, и нет никого, у кого можно было бы попросить о помощи. Также, например, заблудившимся осенью грибникам нет смысла ждать темноты, чтобы позвать на помощь полицию».
Хватает также случаев, когда человек хочет уехать так, чтобы его близкие ничего о нем не знали. «В работе полиции бывают случаи, когда, казалось бы, небольшая семейная ссора приводит к тому, что одна из сторон выходит за дверь квартиры будто бы проветриться. Когда он не возвращается на следующий день и полиция начинает расследование, человека находят путешествующим в другой европейской стране или отдыхающим где-нибудь под пальмой. Конечно, хорошо знать, что с человеком все в порядке, но если кто-то хочет вот так побыть вдали от семьи, можно сказать об этом кому-то из близких. Если поиски уже идут и сообщать родным о своем местонахождении разыскиваемый не хочет, все равно следует дать о себе знать в полицию. Таким образом, мы сможем направить свои силы на тех, кто действительно нуждается в помощи», - сказал майор милиции.
За последние пять лет количество поступающих в полицию заявлений об исчезновениях постепенно снижалось: если в 2018 году в полицию поступило более 4700 заявлений о пропавших, то в прошлом году таких заявлений было почти на тысячу меньше, т.е. 3729 заблудившихся или пропавших без вести человек нуждались в помощи полиции.