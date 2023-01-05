В полицию ежедневно сообщают о пропаже людей: куда исчезают жители Эстонии?

Однако если модель поведения пропавшего человека отличается от обычной и у близкого человека есть ощущение, что он может быть в опасности, об этом необходимо немедленно сообщить в полицию. «Каждый потерянный час идет только во вред человеку, который, возможно, нуждается в помощи. В этом случае большую помощь полиции оказывают бдительные люди, которые звонят по номеру экстренной помощи, если замечают бесцельно бродящего пожилого человека, человека с проблемами психического здоровья или одурманенного веществами человека. При изучении вопроса иногда выясняется, что семья еще даже не заметила исчезновения близкого человека, который нуждается в помощи», - говорит Вирк.

Не хотят, чтобы их нашли

Если случится так, что во время прогулки на природе вы по какой-то причине поймете, что не сможете добраться домой самостоятельно, полиция призывает звонить по номеру 112 и звать на помощь. «Когда на улице мороз, мы иногда получаем сообщения о том, что чьи-то силы по пути домой с вечеринки иссякли из-за чрезмерного употребления алкоголя, и нет никого, у кого можно было бы попросить о помощи. Также, например, заблудившимся осенью грибникам нет смысла ждать темноты, чтобы позвать на помощь полицию».

Хватает также случаев, когда человек хочет уехать так, чтобы его близкие ничего о нем не знали. «В работе полиции бывают случаи, когда, казалось бы, небольшая семейная ссора приводит к тому, что одна из сторон выходит за дверь квартиры будто бы проветриться. Когда он не возвращается на следующий день и полиция начинает расследование, человека находят путешествующим в другой европейской стране или отдыхающим где-нибудь под пальмой. Конечно, хорошо знать, что с человеком все в порядке, но если кто-то хочет вот так побыть вдали от семьи, можно сказать об этом кому-то из близких. Если поиски уже идут и сообщать родным о своем местонахождении разыскиваемый не хочет, все равно следует дать о себе знать в полицию. Таким образом, мы сможем направить свои силы на тех, кто действительно нуждается в помощи», - сказал майор милиции.