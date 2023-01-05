По словам Конрада Ханшмидта, генерального директора Gridio – компании, занимающейся оптимизацией потребления электроэнергии, дополнительные ветряные электростанции в Финляндии снизят цену на электроэнергию летом, но низкая производительность может снова поднять цену следующей зимой.
Благодаря Финляндии летом стоимость электричества может снизиться
«Тепловые рекорды в действительности связаны с изменениями климата, которые задают фон для всей энергетической политики. С теплой погодой пришли и низкие цены. Мы сумели привести в порядок электростанции, заработала атомная электростанция Оскарсхамн в Швеции. По всей Европе люди были молодцами и экономили электроэнергию, станции заработали, когда наступила ветреная погода – поэтому неудивительно, что цены начали падать, но вопрос в том, продолжится ли это, так как самое главное сейчас – это погода», – сказал Ханшмидт.
Мощность новых ветропарков в Финляндии составляет около 2000 МВт, что принесет значительное облегчение летом, пишет ERR.
По словам Ханшмидта, можно ожидать, что весной-летом цены на электричество упадут ниже 10 центов за киловатт-час: «В летний период все будет хорошо, но как только начнет холодать и ветра стихнут, мы вернемся к прежним разговорам».