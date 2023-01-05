Благодаря Финляндии летом стоимость электричества может снизиться

«Тепловые рекорды в действительности связаны с изменениями климата, которые задают фон для всей энергетической политики. С теплой погодой пришли и низкие цены. Мы сумели привести в порядок электростанции, заработала атомная электростанция Оскарсхамн в Швеции. По всей Европе люди были молодцами и экономили электроэнергию, станции заработали, когда наступила ветреная погода – поэтому неудивительно, что цены начали падать, но вопрос в том, продолжится ли это, так как самое главное сейчас – это погода», – сказал Ханшмидт.