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Полиция задержала женщину, которая избила ребенка

Rus.Postimees
Полиция задержала женщину, которая избила ребенка
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Насилие.
Насилие. Фото: HTWE/Shutterstock

В среду в поселке Камбья произошла ссора в близких отношениях, в ходе которой 39-летняя женщина избила ребенка своей сестры.

Полиция задержала ее в качестве подозреваемой. Детали этого дела будут установлены в ходе уголовного производства.

Кроме того, в среду в полицию сообщили, что в ноябре прошлого года Общество защиты животных обнаружило в волости Пепсияэре оставленную без должного ухода и в беспомощном состоянии собаку. Защитники животных забрали собаку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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