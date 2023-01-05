Полиция задержала женщину, которая избила ребенка

Полиция задержала ее в качестве подозреваемой. Детали этого дела будут установлены в ходе уголовного производства.

Кроме того, в среду в полицию сообщили, что в ноябре прошлого года Общество защиты животных обнаружило в волости Пепсияэре оставленную без должного ухода и в беспомощном состоянии собаку. Защитники животных забрали собаку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.