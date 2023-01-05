В среду в поселке Камбья произошла ссора в близких отношениях, в ходе которой 39-летняя женщина избила ребенка своей сестры.
Полиция задержала женщину, которая избила ребенка
Полиция задержала женщину, которая избила ребенка
Полиция задержала ее в качестве подозреваемой. Детали этого дела будут установлены в ходе уголовного производства.
Кроме того, в среду в полицию сообщили, что в ноябре прошлого года Общество защиты животных обнаружило в волости Пепсияэре оставленную без должного ухода и в беспомощном состоянии собаку. Защитники животных забрали собаку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
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