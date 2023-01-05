Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что следует еще сильнее понизить действующую максимальную ставку цен на российскую нефть.
Рейнсалу: следует еще понизить ценовой потолок для российской нефти
«Мы видим, что этот ценовой потолок сработал, он не вызвал никакого глобального топливного кризиса. Следовательно, с нашей стороны будет разумным сделать шаг и ходатайствовать о том, чтобы понизить этот ценовой потолок в 60 долларов за баррель, поскольку реальная цена на российскую нефть сейчас ниже этого ценового потолка», - сказал Рейнсалу.
Страны ЕС договорились о ценовом потолке в декабре минувшего года. По словам Рейнсалу, по предложению Эстонии и Польши его будут регулярно пересматривать, причем в первый раз - в середине января.
Кроме того, по словам Рейнсалу, Эстония придерживается той позиции, что западные страны должны найти правовые способы использовать замороженное российское имущество, в том числе резервы российского центробанка, для поддержки Украины. «Если взглянуть на пропорции, то пропорции четко показывают, что помощь, оказанная всем западным миром за прошлый год, существенно меньше замороженных активов», - пояснил он.