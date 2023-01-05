Ярл Магнус Риибер пропустит этап Кубка мира в Отепя из-за странного заболевания

Отсутствие лидера в нескольких гонках означает, что надеяться на победу в серии по сути нет смысла. В серии Кубка мира Рибер лидирует с 83 очками, опережая соотечественника Йенса Лурааса Офтебро.

«Я всем и каждому сообщил о том, что не поеду на соревнования в эти выходные из-за проблем, с которыми я столкнулся за последние две недели», — сказал Риибер.

В декабре Ярл Магнус Риибер подхватил обычную простуду, но сейчас у него совершенно другие проблемы.

«У меня какой-то паразит, который плохо влияет на здоровье. Я практически ничего не ем уже более двух недель», — сказал Риибер.

Риибер не может сказать, когда снова будет готов к соревнованиям.

«Я надеялся вернуться на лыжню в Отепя, но похудел и не могу быстро ехать на лыжах. В Клингенталь я, наверное, тоже не приеду», — добавил он.