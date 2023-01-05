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Дело «Весны»: в Минске начали судить нобелевского лауреата

BBC News Русская служба
Дело «Весны»: в Минске начали судить нобелевского лауреата
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BBC
Алесь Беляцкий в октябре получил Нобелевскую премию мира 2022 года.
Алесь Беляцкий в октябре получил Нобелевскую премию мира 2022 года. Фото: VITALY PIVOVARCHIK/BELTA/GETTY IMAGES

В Беларуси начали рассматривать дело правозащитного центра «Весна». Его лидеров обвиняют в «контрабанде организованной группой» и «финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Среди подсудимых - основатель центра, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Беляцкий, а также его коллеги-правозащитники Валентин Стефанович и Владимир Лобкович находятся под стражей с середины июля 2021 года, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Еще один обвиняемый по делу Дмитрий Соловьев избежал ареста, покинув страну.

Согласно обвинению, оглашенному в суде, Беляцкий с другими обвиняемыми и неустановленными лицами перемещал через таможенную границу ЕС в Беларусь суммы денег, превышающие разрешённые, без деклараций.

По словам прокурора, группа незаконно перемещала деньги в целях их использования в «преступных целях» и получения вознаграждения.

При этом, как указывают представители правозащитного центра «Мемориал» (признан властями России «иноагентом» и ликвидирован) прокурор не уточнил, какие именно «преступления» с помощью этих денег совершались и за что правозащитники получали «вознаграждение».

Беляцкий публично не комментировал обвинения, а его защитнику запрещено разглашать материалы.

Алесь Беляцкий (слева), Валентин Стефанович (в центре), Владимир Лобкович (справа) даже в клетке оставались в наручниках.
Алесь Беляцкий (слева), Валентин Стефанович (в центре), Владимир Лобкович (справа) даже в клетке оставались в наручниках. Фото: VITALY PIVOVARCHIK/BELTA/GETTY IMAGES

На суде также стало известно, что Беляцкому, в отличие от других обвиняемых по тому же делу, вменяют только неуплату налогов. Согласно версии обвинения, Беляцкий с коллегами руководили «Весной» после ликвидации организации Верховным судом в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую, сообщает Интерфакс.

По материалам дела, правозащитники также «умышленно осуществили подготовку граждан» для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также «финансирование и материальное обеспечение таких акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности». В частности, речь идет об оплате штрафов задержанных и оплате услуг адвокатов для арестованных участников акций.

О возбуждении уголовного дела в отношении правозащитного центра «Весна» стало известно весной 2021 года после беспрецедентных акций протеста в Беларуси и последовавших за ними массовых репрессий.

Граффити с Алесем Беляцким.
Граффити с Алесем Беляцким. Фото: GETTY IMAGES/BBC

После того как победителем президентских выборов в стране в августе 2020 года был объявлен Александр Лукашенко, тысячи людей вышли на акции протеста. На протяжении месяцев демонстрации проходили каждые выходные. Власти отреагировали арестами и репрессиями в отношении не только участников протестов, но также журналистов, адвокатов и правозащитников.

Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» все это время вел списки задержанных во время демонстраций, помогал арестованным и документировал нарушения прав человека силовиками. Там расценили уголовное дело как «очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».

Правозащитный центр «Весна» был основан Алесем Беляцким в 1996 году. В 2011 году Беляцкий был осужден по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое международные правозащитные организации сочли безосновательным и политически мотивированным. Его освободили в 2014 году.

Сейчас Беляцкому также присвоен статус политзаключенного. В декабре в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, которую Беляцкий получил вместе с украинским «Центром гражданских свобод» и российским правозащитным обществом «Мемориал». Вместо него на церемонию в Осло приехала его жена Наталья Пинчук.

BBC
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