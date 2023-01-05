Дело «Весны»: в Минске начали судить нобелевского лауреата

Беляцкий, а также его коллеги-правозащитники Валентин Стефанович и Владимир Лобкович находятся под стражей с середины июля 2021 года, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Еще один обвиняемый по делу Дмитрий Соловьев избежал ареста, покинув страну.

Согласно обвинению, оглашенному в суде, Беляцкий с другими обвиняемыми и неустановленными лицами перемещал через таможенную границу ЕС в Беларусь суммы денег, превышающие разрешённые, без деклараций.

По словам прокурора, группа незаконно перемещала деньги в целях их использования в «преступных целях» и получения вознаграждения.

При этом, как указывают представители правозащитного центра «Мемориал» (признан властями России «иноагентом» и ликвидирован) прокурор не уточнил, какие именно «преступления» с помощью этих денег совершались и за что правозащитники получали «вознаграждение».

Беляцкий публично не комментировал обвинения, а его защитнику запрещено разглашать материалы.

Алесь Беляцкий (слева), Валентин Стефанович (в центре), Владимир Лобкович (справа) даже в клетке оставались в наручниках. Фото: VITALY PIVOVARCHIK/BELTA/GETTY IMAGES

На суде также стало известно, что Беляцкому, в отличие от других обвиняемых по тому же делу, вменяют только неуплату налогов. Согласно версии обвинения, Беляцкий с коллегами руководили «Весной» после ликвидации организации Верховным судом в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую, сообщает Интерфакс.