Город-призрак, в котором все еще горит свет, но никого нет дома

Наделенный значительным потенциалом, он имел все, что нужно маленькому, но современному и процветающему городу – супермаркет, тренажерный зал, театр, банки, рестораны, школы, пабы и, как полагается канадцам, площадку для керлинга, рассказывает Mental Floss.

Строительство города было завершено в 1980 году, и в нем поселилось более 1200 человек в надежде, что в недавно восстановленном шахтерском городке они встретят светлое будущее. Однако всего через 18 месяцев шахта была закрыта, поэтому к 1983 году Китсолт оказался полностью заброшен.

Такой сценарий не является необычным в контексте городов-призраков. На протяжении веков многие когда-то густонаселенные и процветающие города становились заброшенными, когда экономическая активность, которая позволяла им процветать, угасала.

Видео: Прогулка по городу-призраку

Экономика города была основана на добыче молибдена, который используется для производства стали. В 1970-х его стоимость начала стремительно расти, поэтому компания Amax Canada Development решила возобновить разработку месторождения. Правда, была одна проблема – этот район был очень отдаленным и туда не вели дороги. Сотням рабочих приходилось добираться до шахты на лодках из соседней деревни.

Предприятие задумало решить эту проблему, построив современный город, где работники могли бы разместиться со своими семьями, работать, зарабатывать и наслаждаться жизнью.