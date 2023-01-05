Канадский городок Китсолт, основанный в отдаленном районе страны в конце 70-х – начале 80-х, должен был стать городским оазисом в канадской глуши, однако к 1983 году оказался полностью заброшен.
Город-призрак, в котором все еще горит свет, но никого нет дома
Наделенный значительным потенциалом, он имел все, что нужно маленькому, но современному и процветающему городу – супермаркет, тренажерный зал, театр, банки, рестораны, школы, пабы и, как полагается канадцам, площадку для керлинга, рассказывает Mental Floss.
Строительство города было завершено в 1980 году, и в нем поселилось более 1200 человек в надежде, что в недавно восстановленном шахтерском городке они встретят светлое будущее. Однако всего через 18 месяцев шахта была закрыта, поэтому к 1983 году Китсолт оказался полностью заброшен.
Такой сценарий не является необычным в контексте городов-призраков. На протяжении веков многие когда-то густонаселенные и процветающие города становились заброшенными, когда экономическая активность, которая позволяла им процветать, угасала.
Видео: Прогулка по городу-призраку
Экономика города была основана на добыче молибдена, который используется для производства стали. В 1970-х его стоимость начала стремительно расти, поэтому компания Amax Canada Development решила возобновить разработку месторождения. Правда, была одна проблема – этот район был очень отдаленным и туда не вели дороги. Сотням рабочих приходилось добираться до шахты на лодках из соседней деревни.
Предприятие задумало решить эту проблему, построив современный город, где работники могли бы разместиться со своими семьями, работать, зарабатывать и наслаждаться жизнью.
Однако вскоре после того, как город начал процветать, цена на молибден резко упала. Шахта была закрыта, а горожанам приказали покинуть город. Учитывая, что все произошло быстро, а город находился в отдаленном месте, большая часть городской инфраструктуры и объектов осталась там. Сегодня на полках городской библиотеки стоят книги, а в детском саду – игрушки. В супермаркете – ряды тележек, а в больнице – лекарства и инструменты.
Надеясь, что шахту удастся восстановить, компания на время наняла рабочих, чтобы они следили за порядком в заброшенном городке. В 2005 году бизнесмен Кришнан Сутантиран купил город за семь миллионов долларов и восстановил его, улучшив городскую канализационную систему, отремонтировав здания и наняв рабочих для обслуживания города.
На протяжении многих лет у Сутантирана были разные планы на город - например, он хотел превратить его в город ученых или художников. Пока ни одна из его задумок не была реализована.
Одно хорошо: в отличие от других городов-призраков Китсолт не зарос травой и бурьяном. На протяжении многих лет за ним тщательно ухаживали, и сейчас он сохранился как капсула некогда существовавшей эпохи.