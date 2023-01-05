Галерея ⟩ Гроб с Эдгаром Сависааром прибыл к месту погребения

Организованные государством похороны начались рано утром в Ляэне-Вирумаа на хуторе Сависаара в Хундисильма, откуда гроб с покойным был доставлен в Таллинн в концертный зал Estonia для официальной церемонии прощания. По пути траурная процессия в сопровождении полицейского эскорта остановилась у телебашни, где завершились события августа 1991 года, в ходе которых была окончательно восстановлена ​​независимость Эстонии. Сависаар был одним из лидеров борьбы за независимость.

После церемонии прощания катафалк сделал еще две символические остановки: сначала во дворе замка Тоомпеа, а затем перед Таллиннской городской управой.

В Вынну покойного повезли по шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа.

Незадолго до того, как похоронная процессия прибыла на кладбище, центральная дорожка кладбища была посыпана песком и украшена свечами и ветками ели.

На кладбище присутствуют только семья и близкие покойного - около 40 человек.

Галерея: Эдгара Сависаара провожают в последний путь

Выннуское новое кладбище, несмотря на свое название, относительно старое. В реестре памятников культуры указано, что кладбище было основано примерно в 1873 году. На трех памятниках на могиле семьи Сависаара указаны шесть имен. На самом большом памятнике пять имен: Мария, Эльмар, Август, Мийли и Лембит. Это мать, отец, дедушка, бабушка и брат Эдгара Сависаара. Памятник справа носит имя Койдула Фролов. Она была сестрой Эдгара Сависаара. На памятнике слева пока ничего нет.