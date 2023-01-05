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Параспортсменами года стали Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап

rus.postimees.ee
Параспортсменами года стали Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап
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Танель Виснап.
Танель Виснап. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

29 декабря состоялось праздничное мероприятие Паралимпийского комитета Эстонии, на котором спортсменов, тренеров, болельщиков и помощников поблагодарили за то, что они сделали в течение олимпийского года.

Спортсмены Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап, завоевавшие медали на Сурдоолимпийских играх, были признаны лучшими параспортсменами года в Эстонии.

Звания молодых спортсменов года удостоились пловцы Сюзанна Кауль и Каспар Пауль Лойк.

Тренером года стал Раймонд Лутс, который работает с Танелем Виснапом. Командой года стала эстонская команда по керлингу на колясках, участвовавшая в зимних Паралимпийских играх в Пекине. В состав команды входили Андрей Койтмяэ, Лаури Мурашов, Майт Мятас, Кятлин Рийдебах, Сигне Фалькенберг и тренер Крис Боуден.

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