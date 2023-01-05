Параспортсменами года стали Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап

Спортсмены Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап, завоевавшие медали на Сурдоолимпийских играх, были признаны лучшими параспортсменами года в Эстонии.

Тренером года стал Раймонд Лутс, который работает с Танелем Виснапом. Командой года стала эстонская команда по керлингу на колясках, участвовавшая в зимних Паралимпийских играх в Пекине. В состав команды входили Андрей Койтмяэ, Лаури Мурашов, Майт Мятас, Кятлин Рийдебах, Сигне Фалькенберг и тренер Крис Боуден.