29 декабря состоялось праздничное мероприятие Паралимпийского комитета Эстонии, на котором спортсменов, тренеров, болельщиков и помощников поблагодарили за то, что они сделали в течение олимпийского года.
Параспортсменами года стали Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап
Параспортсменами года стали Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап
Спортсмены Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап, завоевавшие медали на Сурдоолимпийских играх, были признаны лучшими параспортсменами года в Эстонии.
Звания молодых спортсменов года удостоились пловцы Сюзанна Кауль и Каспар Пауль Лойк.
Тренером года стал Раймонд Лутс, который работает с Танелем Виснапом. Командой года стала эстонская команда по керлингу на колясках, участвовавшая в зимних Паралимпийских играх в Пекине. В состав команды входили Андрей Койтмяэ, Лаури Мурашов, Майт Мятас, Кятлин Рийдебах, Сигне Фалькенберг и тренер Крис Боуден.
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