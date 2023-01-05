Научный сотрудник Тартуского университета Андрей Шишков получил отказ в получении вида на жительство в Эстонии. Основанием для подачи на документ послужил контракт с учебным заведением на четыре года. Таким образом, отказ пришел как ученому, которому не повезло иметь российское гражданство, так и университету, который нуждается в ценном сотруднике.
Полиция Эстонии отказалась выдать вид на жительство известному ученому
По словам Ирины Пярт, руководителя проекта «Православие как солидарность» при школе теологии Тартуского университета, Шишков участвовал в проекте как внештатный сотрудник с 2021 года. Первоначально он поступил в докторантуру, а в течение 2022 года, уже перезаключив контракт и получив рабочую визу, активно участвовал в научной жизни, выступал со статьями и докладами, в том числе на международных конференциях в Эстонии, Финляндии, Италии.
Летом Шишков и коллеги задумали открыть в Тарту научный центр по изучению православия в Центральной Европе, учитывая все уже произошедшие изменения и прогнозируя те, которые еще произойдут из-за войны в Украине. Не далее как в начале декабря минувшего года Андрей Шишков выступал с лекционным курсом в Министерстве образования и науки Эстонии. В течение года он активно выступал в эстонских медиа с экспертными комментариями, в частности, стал регулярным автором и комментатором Rus.Postimees.
Редакция обратилась за разъяснениями о причинах отказа в виде на жительство в Департамент полиции и погранохраны. Отвечает комиссар Бюро идентитета и статусов Лийс Валк: «Окончательное решение по этому конкретному случаю еще не вынесено, но, судя по всему, оно будет негативным в связи с санкциями, действующими в Эстонии. Правительство утвердило санкции в отношение граждан России и Беларуси, и в том же постановлении правительства указаны все возможные исключения».
По словам комиссара, для граждан России действуют единые ограничения, то есть вид на жительство даже на основании контракта с работодателем в данный момент не выдается. «Исключение делается в случае, если речь идет об аккредитованном журналисте. Все остальные профессии попадают под санкции, – продолжает Валк. – Когда Департамент оформит решение о запрете на выдачу ВНЖ, у адресата есть право в течение 10 дней оспорить это решение, предоставив соответствующее заявление в Департамент или жалобу в административный суд».
В нынешней ситуации теолог Шишков должен покинуть Эстонию по истечении срока рабочей визы, продление которой – вопрос отдельный. Как признает сам Шишков, с точки зрения действующего закона решение его вопроса нельзя назвать формально неправильным. Он согласен с законом и сознает, что подпадает под санкции. По его словам, «против стихии выступать можно, только когда изменится погода. То есть в том случае, если будут скорректированы апрельские поправки к закону о международных санкциях». Подача на ВНЖ, уточняет Шишков, стала возможна в ноябре, когда был заключен постоянный контракт с университетом на четыре года. До этого документы не принимали.
Несмотря на отсутствие формальных оснований для апелляции, случай Андрея Шишкова кажется достойным отдельного рассмотрения. Ученый с международной репутацией, связавший свою профессиональную карьеру с Эстонией еще до начала войны в Украине, получает отказ в ее продолжении. Речь идет не только о его личных достижениях, но и о вкладе в работу университета, качество его научной продукции и место в рейтингах. При этом за время войны в Украине ученый не просто регулярно выражал свою позицию, но и активно выступал с публичной экспертизой, зарекомендовав себя как незаменимый специалист, способный популярно донести порой сложные и запутанные проблемы духовной жизни до широкой аудитории.
Государство следует букве закона, и упрекнуть его в этом нельзя. Но работа даже самого добросовестного государства не застрахована от внештатных ситуаций. Это рабочий процесс: по мере поступления проблем и вызовов снова и снова совершенствовать схему работы, отлаживать алгоритм. Было бы разумно рассмотреть случай Шишкова более детально, принимая во внимание изложенные обстоятельства. Удалось же минувшим летом не оставить без внимания студентов с ВНЖ, которые уже обучаются в Эстонии на очных программах.
Чуть менее века назад, в годы так называемого «большого террора» в СССР, деморализованные люди писали письма вождю, начинавшиеся фразой: «Произошла чудовищная ошибка». В правовом государстве надежда не на «доброго царя», а на институты, а в исключительных случаях – на правительство, которое неуклонно совершенствует работу государственной машины. Не аппарата репрессий, но механизма обратной связи и помощи гражданскому обществу. Но прислушаться к этому обществу или нет, решает в конечном счете государство.