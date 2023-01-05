Полиция Эстонии отказалась выдать вид на жительство известному ученому

В нынешней ситуации теолог Шишков должен покинуть Эстонию по истечении срока рабочей визы, продление которой – вопрос отдельный. Как признает сам Шишков, с точки зрения действующего закона решение его вопроса нельзя назвать формально неправильным. Он согласен с законом и сознает, что подпадает под санкции. По его словам, «против стихии выступать можно, только когда изменится погода. То есть в том случае, если будут скорректированы апрельские поправки к закону о международных санкциях». Подача на ВНЖ, уточняет Шишков, стала возможна в ноябре, когда был заключен постоянный контракт с университетом на четыре года. До этого документы не принимали.

Несмотря на отсутствие формальных оснований для апелляции, случай Андрея Шишкова кажется достойным отдельного рассмотрения. Ученый с международной репутацией, связавший свою профессиональную карьеру с Эстонией еще до начала войны в Украине, получает отказ в ее продолжении. Речь идет не только о его личных достижениях, но и о вкладе в работу университета, качество его научной продукции и место в рейтингах. При этом за время войны в Украине ученый не просто регулярно выражал свою позицию, но и активно выступал с публичной экспертизой, зарекомендовав себя как незаменимый специалист, способный популярно донести порой сложные и запутанные проблемы духовной жизни до широкой аудитории.

Государство следует букве закона, и упрекнуть его в этом нельзя. Но работа даже самого добросовестного государства не застрахована от внештатных ситуаций. Это рабочий процесс: по мере поступления проблем и вызовов снова и снова совершенствовать схему работы, отлаживать алгоритм. Было бы разумно рассмотреть случай Шишкова более детально, принимая во внимание изложенные обстоятельства. Удалось же минувшим летом не оставить без внимания студентов с ВНЖ, которые уже обучаются в Эстонии на очных программах.