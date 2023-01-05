В среду, 5 января, проходил четвертый этап ралли-марафона «Дакар-2022». Из-за страшной аварии соревнования пришлось прекратить литовскому гонщику Бенедиктасу Ванагасу и его штурману.
Видео ⟩ Гонщик Бенедиктас Ванагас и его штурман Кульдар Сикк попали в страшную аварию
Машина перевернулась четыре раза
Гонщик Бенедиктас Ванагас и его штурман Кульдар Сикк попали в страшную аварию
Машина Ванагаса подлетела на трамплине, после чего совершила несколько переворотов в воздухе. Внедорожник приземлился на колеса, команда не пострадала, но продолжить гонку они не смогли.
Позже выяснилось, что врачи запретили раллийной паре выступать дальше. А некоторое время спустя поступил комментарий и от самого Ванагаса: «Летим на медосмотры. Я ударился головой. Жить буду», - написал он.
Кульдар Сикк, к счастью, отделался легким испугом.
До этого инцидента команда Ванагас/Сикк находилась на 43-м месте.
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