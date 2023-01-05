Видео ⟩ Гонщик Бенедиктас Ванагас и его штурман Кульдар Сикк попали в страшную аварию

Машина Ванагаса подлетела на трамплине, после чего совершила несколько переворотов в воздухе. Внедорожник приземлился на колеса, команда не пострадала, но продолжить гонку они не смогли.

Позже выяснилось, что врачи запретили раллийной паре выступать дальше. А некоторое время спустя поступил комментарий и от самого Ванагаса: «Летим на медосмотры. Я ударился головой. Жить буду», - написал он.

Кульдар Сикк, к счастью, отделался легким испугом.