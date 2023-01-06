Почему партии не живут на членские взносы и зачем копят «мертвые души», может ли спонсор партии «купить» политику и законы, не порождает ли государственное финансирование партийные картели и существуют ли еще взносы «черных наличных из пакета»? Почему вперед выбиваются лояльные члены партии, а не самые активные? Систему финансирования и актуальные цифры из партийных отчетов комментируют специалисты по надзору за финансированием партий.