В Евросоюзе хотят выровнять ставку подоходного налога: Эстония против

Государства-члены ЕС должны будут внедрить его в свои национальные законы до конца 2023 года, а налогоплательщики - начать применять с 2024 года. Реформа, против которой выступили Эстония, Ирландия, Венгрия и Польша, является важным шагом к ограничению своеобразного соревнования, в котором страны постепенно снижают ПНП для привлечения международных компаний, сообщает Euronews.

В настоящее время ставки ПНП ниже 15% в четырех странах-членах ЕС - Венгрии (9%), Болгарии (10%), Ирландии (12,5%) и на Кипре (12,5%), в то время как в других странах, например, Эстонии, действуют скидки, которые при определенных условиях могут опустить ставку ниже 15%.