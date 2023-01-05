Начиная с 6 января пограничная служба разрешает выход на лед Чудского озера, но только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда и не далее двух километров от берега.
Выход на лед Чудского озера разрешен с 6 января. Но не везде!
Выход на лед Чудского озера разрешен с 6 января. Но не везде!
В границах Ида-Вируского уезда состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лед пешим ходом или на автомобиле пока еще не допускается. Не следует приближаться к устью рек Выханду и Ранна-Пунгерья, а также реки Салусааре ближе, чем на 200 метров. Также следует быть осторожным при выходе из юго-восточной части Пийриссааре, так как в этих местах лед может быть очень тонким.
На внедорожниках разрешается выезжать на лед:
- на озера Пихква и Ляммиярв
Пешим ходом разрешается выходить на лед:
- Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда)
- озера Ванику
- озера Пабра
- озера Крийва
В целях защиты жизни запрещается выходить на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
- Чудского озера (в границах Ида-Вирумаа)
- Нарвского водохранилища
- озера Паттина
- реки Нарва