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Выход на лед Чудского озера разрешен с 6 января. Но не везде!

rus.postimees.ee
Выход на лед Чудского озера разрешен с 6 января. Но не везде!
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Madis Luik / Sakala

Начиная с 6 января пограничная служба разрешает выход на лед Чудского озера, но только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда и не далее двух километров от берега.

В границах Ида-Вируского уезда состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лед пешим ходом или на автомобиле пока еще не допускается. Не следует приближаться к устью рек Выханду и Ранна-Пунгерья, а также реки Салусааре ближе, чем на 200 метров. Также следует быть осторожным при выходе из юго-восточной части Пийриссааре, так как в этих местах лед может быть очень тонким.

На внедорожниках разрешается выезжать на лед:

  • на озера Пихква и Ляммиярв

Пешим ходом разрешается выходить на лед:

  • Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда)
  • озера Ванику
  • озера Пабра
  • озера Крийва

В целях защиты жизни запрещается выходить на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Чудского озера (в границах Ида-Вирумаа)
  • Нарвского водохранилища
  • озера Паттина
  • реки Нарва
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