Выход на лед Чудского озера разрешен с 6 января. Но не везде!

В границах Ида-Вируского уезда состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лед пешим ходом или на автомобиле пока еще не допускается. Не следует приближаться к устью рек Выханду и Ранна-Пунгерья, а также реки Салусааре ближе, чем на 200 метров. Также следует быть осторожным при выходе из юго-восточной части Пийриссааре, так как в этих местах лед может быть очень тонким.