Главный храм Киево-Печерской лавры забрали из пользования Украинской православной церкви

«У двух культовых сооружений, расположенных на территории заповедника »Киево-Печерская лавра«, истек срок действия договора аренды», - говорится в сообщении. Оба храма в 2016 году были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года.

Со 2 января государственная комиссия занималась инвентаризацией имущества и осмотром зданий лавры. По итогам работы был подписан соответствующий акт возвращения храмов государству. На последнее заседание комиссии в четверг не явился наместник лавры митрополит Павел, который должен был подписать документ от имени УПЦ МП. «Отказ от такого подписания не является препятствием для возврата государственного имущества», - говорится в сообщении Минкультуры.