Современный город: пьяные косули, интеллигентные кабаны и ежи-камикадзе

По данным Эстонского союза защиты диких животных, зайцы, енотовидные собаки, косули и лисы стали уже привычным явлением на улицах городов и поселков по всей стране. Обилие этих видов диких животных в городах полностью отражает состояние общей популяции в Эстонии. Например, лисиц и серых зайцев в Таллинне, Тарту, Пярну и Раквере мы встречаем чаще потому, что их численность увеличилась по всей стране.