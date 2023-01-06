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Современный город: пьяные косули, интеллигентные кабаны и ежи-камикадзе

Число диких животных в городах растет
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Современный город: пьяные косули, интеллигентные кабаны и ежи-камикадзе
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Лось в городской среде.
Лось в городской среде. Фото: Františka Šustitskaja

Более 5000 сообщений в год о попавших в беду в городах млекопитающих и птиц получает Эстонский союз защиты диких животных. Основной причиной переселения лесных зверей на улицы городов являются пищевые отходы. Ежегодно жителями Эстонии выбрасывается около 167 000 тонн пригодной для животных пищи, которые, обнаружив кормовую базу, отказываются возвращаться в лес. Однако легкодоступная пища – не единственная причина, превращающая кабанов, лис, косуль и зайцев в горожан.

Природа берет свое

По данным Эстонского союза защиты диких животных, зайцы, енотовидные собаки, косули и лисы стали уже привычным явлением на улицах городов и поселков по всей стране. Обилие этих видов диких животных в городах полностью отражает состояние общей популяции в Эстонии. Например, лисиц и серых зайцев в Таллинне, Тарту, Пярну и Раквере мы встречаем чаще потому, что их численность увеличилась по всей стране.

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