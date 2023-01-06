Более 5000 сообщений в год о попавших в беду в городах млекопитающих и птиц получает Эстонский союз защиты диких животных. Основной причиной переселения лесных зверей на улицы городов являются пищевые отходы. Ежегодно жителями Эстонии выбрасывается около 167 000 тонн пригодной для животных пищи, которые, обнаружив кормовую базу, отказываются возвращаться в лес. Однако легкодоступная пища – не единственная причина, превращающая кабанов, лис, косуль и зайцев в горожан.
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Современный город: пьяные косули, интеллигентные кабаны и ежи-камикадзе
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