Эксперт: сейчас в Эстонии рискованно переходить на биржевой пакет

Однако, по его оценке, колебания цен на электроэнергию небольшие и в ближайшие месяцы цена в Эстонии существенно не изменится. Еще большее падение ожидается летом - одной из причин этому то, что в последнее время в Финляндии было построено много новых ветряных электростанций, которые начнут производить электроэнергию.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Эстонии составляла 64,6 евро/МВтч (-114,1 евро/МВтч по сравнению с предыдущей неделей).

Основная проблема связана с ценой на электроэнергию

«Наша главная проблема в том, что мы не построили достаточно электромощностей», - сказал Ханшмидт. По его словам, страна должна быстро решить, где мы будем строить новые электростанции. Он также считает важным, чтобы жители региона также получали пользу от станций.

По словам Ханшмидта, энергетические субсидии - это забрать деньги у налогоплательщиков и перераспределить их.