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ВИДЕО ⟩ Максим Галкин со сцены произнес «Героям слава!»

rus.postimees.ee
Максим Галкин со сцены произнес «Героям слава!»
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Российский юморист Максим Галкин на своем концерте в Дубае со сцены произнес известную фразу «Героям слава!».

На видео слышно, как из зрительного зала раздается крик «Героям Слава!», но Галкин отвечает, что не слышит. Затем от зрительницы слышен крик «Слава Украине!», на что Галкин уже произносит фразу «Героям слава!».

Галкин и ранее делал смелые высказывания по поводу войны в Украине. В первый день вторжения он выпустил антивоенное заявление, а позже, на своих выступлениях за границей, часто шутил над путинским режимом. Например, ему принадлежит крылатая фраза по случаю вступления Финляндии в НАТО : «Нравится, не нравится - НАТО расширяется».

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