За сотрудничество с пропагандистским ресурсом Кремля задержан гражданин Латвии

По имеющейся у агентства LETA информации, арестован Марат Касем, который являлся редактором пропагандистского портала Sputnik Lietuva. В 2018 году он участвовал в парламентских выборах по списку объединения «За альтернативу», а в свое время был исключен из партии «Согласие» за грубость в адрес избирателей.

Задержание было произведено 3 января. Гражданин Латвии задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов пропагандистскому ресурсу Кремля, на который распространяются санкции Европейского союза (ЕС). Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС.

VDD сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства «Россия сегодня», которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот ресурс был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии России и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.

Задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Данный человек несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

В качестве меры пресечения он заключен под стражу.

Расследование по уголовному процессу продолжается, и VDD предоставит дополнительную информацию по мере его продвижения, говорится в заявлении службы.

Как сообщалось, 16 января 2020 года VDD начала уголовный процесс о предполагаемом нарушении международных санкций в отношении нескольких латвийцев, которые создавали контент для информационных ресурсов агентства «Россия сегодня», «Спутник» и Baltnews.