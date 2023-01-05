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Транспортный департамент предупреждает: на дорогах местами встречается наледь

BNS
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах местами встречается наледь
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

По сообщению Транспортного департамента, поверхность крупных шоссе на западе и юге страны преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, на севере страны между колеями лежит снег.

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе на западе и юге страны преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом. На севере страны местами идет снег, на шоссе между колеями лежит снег, местами поземка, а на дорогах скользко.

На второстепенных шоссе и дорогах с низкой нагрузкой встречается утрамбованный снег и участки с наледью.

Вечером и ночью на севере страны пройдут кратковременные снегопады, на побережье метели. Температура минусовая, условия на дорогах зимние.

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