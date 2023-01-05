По сообщению Транспортного департамента, поверхность крупных шоссе на западе и юге страны преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, на севере страны между колеями лежит снег.
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах местами встречается наледь
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах местами встречается наледь
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе на западе и юге страны преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом. На севере страны местами идет снег, на шоссе между колеями лежит снег, местами поземка, а на дорогах скользко.
На второстепенных шоссе и дорогах с низкой нагрузкой встречается утрамбованный снег и участки с наледью.
Вечером и ночью на севере страны пройдут кратковременные снегопады, на побережье метели. Температура минусовая, условия на дорогах зимние.
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