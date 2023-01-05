Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поручение Владимира Путина ввести режим прекращения огня на Рождество - лицемерием.
Советник Офиса президента Украины о «Рождественском мире»: покиньте территорию Украины и будет вам «временное перемирие»
Советник Офиса президента Украины о «Рождественском мире»: покиньте территорию Украины и будет вам «временное перемирие»
«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории», - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
«Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе...», - заявил Подоляк.
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