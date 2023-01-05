В 2022 году в Эстонии рынок финансирования транспортных средств стабилизировался – хотя потребители по-прежнему имеют возможность приобретать транспортные средства, решение о покупке всё чаще серьёзно взвешивается. Растёт интерес к автокредитам с фиксированной процентной ставкой.
Жители Эстонии все чаще откладывают покупку автомобиля
Об этом в своем анализе потребительского рынка в Эстонии сообщил BNS руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии Валдеко Кюбарсепп.
«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года подавалось такое же количество ходатайств о финансировании покупки транспортных средств, но договоры заключались уже не такими темпами. Потребители явно стали более осторожными при взятии на себя новых финансовых обязательств, и это в ситуации, когда кредитоспособность по-прежнему хорошая», - сказал Валдеко Кюбарсепп. Поэтому, даже если банк одобряет ходатайство о лизинге или кредите, ходатаи не спешат с покупкой.
По словам эксперта по финансированию покупки транспортных средств, причин может быть несколько. Одной из них, безусловно, является повышение базовой процентной ставки Euribor Европейского центрального банка. «Проценты по лизингу автомобилей привязаны к шестимесячной ставке Euribor. Именно при оформлении автомобиля в лизинг мы видим небольшое падение, что тоже понятно, ведь много говорят о повышении Euribor и влиянии этого на ежемесячные расходы. В то же время сохраняется интерес к автокредитам с фиксированной процентной ставкой, и можно предположить, что, если Euribor продолжит расти, интерес к решениям по финансированию с фиксированной процентной ставкой также вырастет», - добавил Кюбарсепп. Фиксированная процентная ставка даёт потребителям уверенность при расчёте ежемесячных расходов, поскольку сумма ежемесячных кредитных обязательств остаётся неизменной в течение срока кредита.
Откладывание решения о покупке также связано с тем, что продажа своего имеющегося автомобиля занимает больше времени, чем ожидалось. «Мы получили отзывы от подавших ходатайства клиентов, что они были бы рады купить новый автомобиль, но продать имеющийся автомобиль не так просто, как предполагалось изначально. Поэтому чем дольше затягивается продажа имеющегося автомобиля, тем дольше затягивается покупка нового транспортного средства, потому что обслуживать два финансовых обязательства одновременно не рекомендуется», - пояснил руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии.
Повышение цен на автомобили, общая инфляция и неуверенность в связи с возможным экономическим спадом также играют свою роль на рынке.
В то же время, руководитель эстонского коммерческого подразделения Inbank отметил, что больших изменений в сумме финансирования покупки транспортных средств не произошло. «Если в 2021 году средняя сумма автомобильного кредита составляла 9 000 евро, то в 2022 году – 10 000 евро. В случае с лизингом автомобилей произошло увеличение примерно на 9%, то есть с 19 000 евро до почти 21 000 евро. Поэтому кредиты по-прежнему берут с пониманием ответственности», - сказал Кюбарсепп.
Он добавил, что почти все эстонские банки пересмотрели условия выдачи кредитов и лизинга, составной частью которых является оценка кредитоспособности ходатайствующего о кредите клиента. «Предыдущий экономический кризис научил нас всех. Потребители больше не хотят легкомысленно брать на себя обязательства, и банки также более консервативны, когда речь идёт о финансировании. В то же время важно, чтобы были доступны различные финансовые решения для совершения неотложных покупок», - сказал Кюбарсепп. По его словам, никаких изменений в кредитоспособности потребителей не наблюдается, а продукты Inbank для финансирования покупки автомобилей по-прежнему доступны.