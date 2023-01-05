Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 января: свежие решения правительства, прощание с Эдгаром Сависааром, новый порядок начисления алиментов и чем полезен битбокс
Сегодня в выпуске:
- Правительство поблагодарило жителей страны за экономию электричества и уверило, что негативные прогнозы относительно зимней нехватки энергоресурсов не оправдались. Как дальше вести себя потребителям и что еще обсуждали министры — в нашем репортаже.
- Сообщения по Эстонии: какова обстановка с острыми респираторными заболеваниями, что происходит в сфере туризма и на каком виде транспорта можно будет вскоре попасть в Хельсинки.
- Страна простилась с Эдгаром Сависааром. Наш корреспондент посетил церемонию проводов в последний путь бывшего премьер-министра и мэра Таллинна.
- В декабре минувшего года Рийгикогу принял поправки к Закону о семье, касающиеся исчисления алиментов на несовершеннолетнего ребенка. К каким изменениям готовиться получателям алиментов и кого они коснутся — в сюжете нашей съёмочной группы.
- С миру по нитке: что запретили в Нидерландах, кто бастует в Великобритании и куда мигрирует салака из Финляндии.
- Что такое битбокс и зачем он нужен маленьким детям? Мы решили поближе познакомиться с этим необычным музыкальным жанром и одним из наиболее ярких его представителей.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 января.