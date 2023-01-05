В Эстонии Закон об общественном транспорте обязывает операторов автобусов бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и инвалидов, и перевозчику не возмещаются эти расходы. Европейский суд постановил, что это неправильно.
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Закон ожидает изменений: путаница с бесплатным проездом на автобусе для инвалидов и детей
Закон ожидает изменений: путаница с бесплатным проездом на автобусе для инвалидов и детей
Европейский суд постановил, что закон, действовавший в Эстонии 20 лет, должен был быть отменен 8 сентября прошлого года.
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