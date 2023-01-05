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Закон ожидает изменений: путаница с бесплатным проездом на автобусе для инвалидов и детей

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Закон ожидает изменений: путаница с бесплатным проездом на автобусе для инвалидов и детей
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Автобусы. Фото иллюстративное.
Автобусы. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В Эстонии Закон об общественном транспорте обязывает операторов автобусов бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и инвалидов, и перевозчику не возмещаются эти расходы. Европейский суд постановил, что это неправильно.

Европейский суд постановил, что закон, действовавший в Эстонии 20 лет, должен был быть отменен 8 сентября прошлого года.

Несколько операторов коммерческих автобусов обратились в суд, чтобы получить от эстонского государства компенсацию за бесплатную перевозку пассажиров. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Административном суде.

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