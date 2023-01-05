Закон ожидает изменений: путаница с бесплатным проездом на автобусе для инвалидов и детей

Европейский суд постановил, что закон, действовавший в Эстонии 20 лет, должен был быть отменен 8 сентября прошлого года.

Несколько операторов коммерческих автобусов обратились в суд, чтобы получить от эстонского государства компенсацию за бесплатную перевозку пассажиров. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Административном суде.