Президент «Левадии» Виктор Левада: находиться в компании Карпина сейчас неприемлемо

Мы обсудили в клубе то, что произошло. Сформировалась общая позиция. В нашем клубе есть эстонцы, украинцы, русские, армяне, грузины, люди других национальностей, они все согласны и все понимают. Если человек не разделяет точку зрения клуба, мы с ним расстаемся. Что касается людей из нашего футбольного клуба, которые были на ужине (Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов - прим. ред.), то с ними мы поговорим [в четверг] вечером. Я хочу выслушать их и понять их точку зрения.

Если кто-то в моем клубе поддерживает российскую агрессию и эту войну, как мы можем платить этому человеку зарплату? Нет, это даже не обсуждается.

Отвечая на вопрос о Константине Васильеве, скажу, что он капитан команды, он представитель своей страны и, в любом случае, должен думать о том, когда и с кем встречаться.

Я прожил здесь 40 лет и всегда буду благодарен судьбе, что после окончания института оказался в Эстонии. Эстония - моя вторая родина. Когда началась война, я еще больше осознал, как мне повезло в жизни. Я счастлив жить в стране, которая поддерживает мою страну.

Сейчас, когда я вспоминаю самые трудные времена, особенно первые дни войны, на ум сразу приходит первая демонстрация на площади Свободы 26 февраля. Именно тогда я впервые почувствовал огромную поддержку моей Украины со стороны эстонского народа. Собралось много людей, они пришли со своими детьми. Все размахивали украинскими и эстонскими флагами, я был очень тронут.

Участие в этой демонстрации дало мне сильный заряд уверенности в том, что мы победим. Еще раз хочу выразить благодарность всему эстонскому народу за то, что Эстония и ее граждане делают для Украины.