Бывшие и нынешние члены сборной Эстонии по футболу оказались в конце прошлого года втянуты в фотоскандал, когда Андрей Степанов, бывший член сборной, ныне работающий футбольным агентом, опубликовал в Instagram фотографию ужина в компании главного тренера сборной России Валерия Карпина. Публикуем комментарий Виктора Левады, президента футбольного клуба «ФКИ Левадия», на эту тему.
Президент «Левадии» Виктор Левада: находиться в компании Карпина сейчас неприемлемо
«Я комментирую эту ситуацию с личной точки зрения, это моя принципиальная позиция.
Когда я увидел фотографию с людьми, которых я знаю, мне стало больно. На этой фотографии все сидящие с Валерием Карпиным счастливо улыбаются! Я абсолютно уверен, что в данный момент это неприемлемо.
Россия - государство-агрессор, которое разрушает украинские города, уничтожает украинский народ. Это террористическое государство. На данный момент Карпин ассоциируется у меня с агрессором, потому что он главный тренер сборной.
УЕФА запретил России участвовать в соревнованиях, а также футбольные клубы этой страны не будут участвовать в соревнованиях. Когда наши игроки, в том числе и бывшие игроки «Левадии», с удовольствием сидят в компании Карпина, для меня это просто безумие. Что касается Валерия Карпини, я его знаю, он бывал у меня в гостях, разговор был замечательный. Я следил за его карьерой, испытываю к нему нормальную человеческую симпатию, хорошо к нему отношусь. Но сейчас он является представителем государства-агрессора.
Я патриот своей страны, я люблю свой народ и не могу оставаться сторонним наблюдателем. Я готов к любой критике или негативным замечаниям со стороны пророссийски настроенных людей, но это моя позиция, за которую я готов бороться, страдать и даже потерять своих лучших друзей. Я очень благодарен судьбе за то, что у меня есть такая возможность помочь своей стране и публично говорить об этом.
Мы обсудили в клубе то, что произошло. Сформировалась общая позиция. В нашем клубе есть эстонцы, украинцы, русские, армяне, грузины, люди других национальностей, они все согласны и все понимают. Если человек не разделяет точку зрения клуба, мы с ним расстаемся. Что касается людей из нашего футбольного клуба, которые были на ужине (Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов - прим. ред.), то с ними мы поговорим [в четверг] вечером. Я хочу выслушать их и понять их точку зрения.
Если кто-то в моем клубе поддерживает российскую агрессию и эту войну, как мы можем платить этому человеку зарплату? Нет, это даже не обсуждается.
Отвечая на вопрос о Константине Васильеве, скажу, что он капитан команды, он представитель своей страны и, в любом случае, должен думать о том, когда и с кем встречаться.
Я прожил здесь 40 лет и всегда буду благодарен судьбе, что после окончания института оказался в Эстонии. Эстония - моя вторая родина. Когда началась война, я еще больше осознал, как мне повезло в жизни. Я счастлив жить в стране, которая поддерживает мою страну.
Сейчас, когда я вспоминаю самые трудные времена, особенно первые дни войны, на ум сразу приходит первая демонстрация на площади Свободы 26 февраля. Именно тогда я впервые почувствовал огромную поддержку моей Украины со стороны эстонского народа. Собралось много людей, они пришли со своими детьми. Все размахивали украинскими и эстонскими флагами, я был очень тронут.
Участие в этой демонстрации дало мне сильный заряд уверенности в том, что мы победим. Еще раз хочу выразить благодарность всему эстонскому народу за то, что Эстония и ее граждане делают для Украины.
С помощью настоящих друзей Украина победит этого агрессора».