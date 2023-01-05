Сбой в выплате семейных пособий и родительских компенсаций

В переданном BNS пресс-релизе ведомство сообщило, что в связи с перегрузкой инфосистем около тысячи семей в январе получит свои семейные пособия и родительские компенсации в разное время. «Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально», - сообщило ведомство.

Как отмечается в пресс-релизе, многие изменения в системе социального страхования, которые вступили в силу в январе, стали пробным камнем для инфосистемы и системы выплат департамента. «Речь идет об изменениях в подоходном налогообложении для пенсионеров по старости, увеличении базовой части пенсии, изменении ставок родительских компенсаций, изменении минимального размера оплаты труда, - сообщил департамент. - Под угрозой были все наши ежемесячные выплаты, которые касаются около 700 000 человек».

Работники Департамента социального страхования неделями трудились круглые сутки, чтобы пенсии, пособия людям с недостатком здоровья, семейные пособия и родительские компенсации были выплачены в срок, заверило ведомство.

«Сегодня мы можем сказать, что Департамент социального страхования выплатил пенсии 327 000 пенсионерам, около 123 000 человек получили социальные пособия для людей с недостатком здоровья. Завтра, 6 декабря, компенсации и пособия дойдут до 165 550 получателей семейных пособий, свои пособия получат 6000 человек, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и 1550 человек - по уходу за ребенком с недостатком здоровья, а 3100 человек получит алиментную помощь», - передал департамент.

Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений к ведомству, поэтому время ожидания своей очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.