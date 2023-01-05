Китайские электромобили готовятся покорять европейские рынки

По данным одного из ведущих поставщиков автомобильной техники, китайские производители имеют преимущество в 10 000 евро по сравнению с европейскими конкурентами при производстве небольших электромобилей. Это объясняется, в частности, тем, что в Китае ниже затраты на разработку, а стоимость рабочей силы ниже, чем в Европе, сказал агентству Reuters Патрик Коллер, глава компании Forvia, поставляющей автомобили.

Коллер сказал, что для европейских автопроизводителей это, скорее всего, будет большей проблемой, чем для их конкурентов из США, где китайские компании занимают меньшую долю рынка из-за тарифов. Китай производит хорошие автомобили, и Европа не может остановить импорт, сказал он. Вопреки мнению, что китайские автомобили более низкого качества, они получили пятизвездочный рейтинг безопасности от европейских регулирующих органов.

Forvia является результатом слияния двух поставщиков автомобильной техники, Faurecia (Франция) и Hella (Германия), и занимает седьмое место в мире по производству автомобильных компонентов. Компания также поставляет запасные части клиентам в Китае, включая BYD.

По данным аналитической компании JATO Dyamics, средняя цена электромобиля в Европе выросла почти на 7 000 евро с 2015 года до 55 821 евро, в то время как в США стоимость автомобилей за тот же период увеличилась примерно на 10 000 евро до 63 864 евро. С другой стороны, в Китае цена снизилась с 66 819 евро до 31 829 евро, что даже дешевле, чем сопоставимый бензиновый автомобиль.